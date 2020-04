Rekordowe notowania Donalda Trumpa. Amerykanie widzą w nim przywódcę na czas kryzysu

Stany Zjednoczone już dotknął wielki kryzys gospodarczy. Rekordowy jest wzrost bezrobocia, ale też notowania Donalda Trumpa osiągnęły najwyższy poziom od początku prezydentury.

Aż 52% Amerykanów pozytywnie ocenia działania prezydenta Donalda Trumpa w dziedzinie gospodarki. To wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z grudniem. To najwyższe wyniki od początku prezydentury, mimo załamania się giełd i rekordowego przyrostu bezrobocia. Przed epidemia poziom bezrobocia był najniższy w historii.

Amerykanie więc ewidentnie doceniają działania Donalda Trumpa mające ratować gospodarkę przed następstwami pandemii.

Wzrosła też ogólna ocena pracy prezydenta. Pozytywnie ocenia ją 46% Amerykanów i to też najlepszy wynik od początku jego prezydentury. Największy wzrost pozytywnych ocen odnotowano wśród Demokratów, czyli opozycji. W grudniu 8% Demokratów wystawiało mu pozytywne noty. W ostatnim, kwietniowym badaniu aż 20%.

W badaniach CNBC po raz pierwszy więcej Amerykanów ocenia Trumpa pozytywnie – 46%, niż negatywnie – 43%. To pokazuje, iz całkowita porażkę ponosi strategia Demokratów i mediów polegająca na oskarżaniu Trumpa o zaniedbania i błędne decyzje dotyczące walki z epidemią. Co więcej, z ogólnie skrajnie negatywnego tonu Demokratów wyłamują się niektórzy demokratyczni gubernatorzy stanów, a zwłaszcza tych najludniejszych i najbardziej dotkniętych epidemią. Trumpa publicznie wychwalają gubernatorzy Nowego Jorku – Andrew Cuomo i Kalifornii – Gawin Newsom. Te stany to największe bastiony Demokratów.