„Wyborowa” trafi do szpitali. Koncern alkoholowy włącza się w walkę z koronawirusem

Koncern Wyborowa Pernod Ricard przekazał charytatywnie alkohol potrzebny do wyprodukowania pół miliona opakowań żelu odkażającego do rąk firmie L’Oréal Warsaw Plant. Żele, które powstaną w wyniku tej współpracy trafią do szpitali.

W dobie epidemii koronawirusa na tego typu produkty w szpitalach jest ciągłe zapotrzebowanie. W związku z tym, że polska służba zdrowia nie była przygotowana na epidemię, liczy się każda pomoc. Pół miliona opakowań żelu wodno-alkoholowego do sanityzacji rąk, który powstanie dzięki wspolpracy koncernu Wyborowa Pernod Ricard i L’Oréal Warsaw Plant trafi do szpitali już w kwietniu.

– W warszawskiej fabryce już kilka tygodni temu rozpoczęliśmy produkcję środków do sanityzacji rąk, które nieodpłatnie przekazujemy potrzebującym. Nadaliśmy temu absolutny priorytet, reorganizując pracę fabryki i wprowadzając wzmocnione zasady bezpieczeństwa, aby chronić także naszych pracowników – powiedziała Ewa Urbaniak, dyrektorka L’Oréal Warsaw Plant.

Nie byłoby to możliwe gdyby nie alkohol, który, również nieodpłatnie, przekazała „Wyborowa”.

– W Polsce mogliśmy kontynuować działania, które przeprowadziliśmy także na innych rynkach, gdzie przekazaliśmy alkohol na produkcję środków dezynfekujących lub przekształciliśmy nasze zakłady produkcyjne, dostosowując je do produkcji środków dezynfekujących m.in. w USA, we Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech – powiedziła Fabrice Audan, prezes Wyborowa Pernod Ricard.

Źródło: Wyborowa Pernod Ricard