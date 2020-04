Blisko 1,7 miliona Francuzów zarażonych koronawirusem? Związek lekarzy internistów publikuje przerażające szacunki

Francuscy lekarze szacują, że koronawirusem zarażonych jest w kraju 1,67 miliona osób. Statystyki te wynikają z ankiet przeprowadzonych wśród internistów.

Jak donosi dziennik „Le Parisien”, związek lekarzy internistów MG przeprowadził między 17 marca a 3 kwietnia wśród lekarzy tej specjalności ankietę dotyczącą pacjentów. W badaniu wzięło udział 2048 internistów z całego kraju. U 5648 ich pacjentów stwierdzono obecność koronawirusa.

Ekstrapolując ten wynik na wszystkich lekarzy, związek oszacował, że liczba zarażonych może wynosić już 1,67 miliona osób. W szacunkach przyjęto też jeden model rozprzestrzeniania się wirusa. Według jednego modelu oceniono ile osób i w jakim czasie zaraził jeden nosiciel.

– Oczywiście jest to ekstrapolacja – podkreślił podczas konferencji prasowej prezes MG France Jacques Battistoni. – Ponadto te szacunki dotyczą nie tylko chorych, ale także tych zarażonych, którzy są zdrowi. Ale to daje wyobrażenie o rzędzie wielkości – mówił Jacques Battistoni.

Teraz wedle oficjalnych statystyk zarażonych jest 118 tysięcy osób, z czego 60 tysięcy choruje.

– 1,6 miliona to dużo w porównaniu z liczbą hospitalizowanych pacjentów, ale niewiele, jeśli odniesiemy to do całej populacji – zauważył Battistoni. Stwierdził jednak, że poziom odporności w populacji jest „prawdopodobnie niski”.

– Prawdopodobnie nadal mamy niewielką liczbę serokonwersji (przypadków pojawiania się przeciwciał u zarażonych – przyp. red.) – powiedział. – A zatem znaczna liczba osób prawdopodobnie zostanie zarażona, jeśli zniesione zostaną środki ograniczające rozprzestrzenianie się epidemii.