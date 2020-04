Model czeski zamiast narodowej kwarantanny? Rząd PiS ogłosi harmonogram zmian po świętach Wielkiejnocy

Rząd dopiero po Wielkiejnocy chce przedstawić harmonogram przechodzenia z narodowej kwarantanny do „nowej normalności”. Wiele wskazuje jednak na to, że Polska przyjmie model czeski. Co to oznacza?

Już niedługo nastąpi poluźnienie zasad narodowej kwarantanny. Jest to nieuniknione, ponieważ gospodarka nie wytrzymałaby dłuższego zastoju. Zapowiedział to również Mateusz Morawiecki.

Czesi mieli rację

Podczas czwartkowej konferencji prasowej po zakończeniu Rządowego Zespołu Zarządzanie Kryzysowego poinformowano, że od 16 kwietnia rząd wprowadza obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych.

Nic nie wskazuje na to, by nakazowi miały towarzyszyć jakieś nowe obostrzenia. Co więcej, niedługo potem rząd zamierza otworzyć granice.

Obowiązek noszenia masek zamiast narodowej kwarantanny to czeski sposób na walkę z koronawirusem. W ten sposób nawet jeśli jesteśmy chorzy, to nie zarażamy innych. W Czechach ten model się sprawdził i przyniósł efekty w postaci malejącej liczby zakażeń.

Szumowski plącze się w zeznaniach

Co ciekawe minister zdrowia w rządzie PiS, Łukasz Szumowski wyśmiewał wcześniej noszenie maseczek. Na antenie radia RMF 24 zastanawiał się w jaki sposób mają one chronić przed koronawirusem.

– Pomagają [maseczki]? – pytał redaktor Mazurek.

-Nie wiem właśnie… Doustnie czy na ręce [należy je przyjmować]? – śmiał się jeszcze niedawno minister.

Dziś Szumowski sam rekomenduje noszenie masek twierdząc, że w ten sposób możemy zatroszczyć się o życie i zdrowie swoje oraz innych Polaków.

Seniorów kwarantanna dalej będzie obowiązywała?

Możliwe, że noszeniu maseczek będzie towarzyszyła dalsza izolacja osób starszych. Seniorzy są w grupie największego ryzyka zakażeniem i ciężkim przebiegiem Covid-19. Tego typu rozwiązanie sugerował Jarosław Gowin, szef koalicyjnego Porozumienia.

– Pracuję nad szczegółami planu przejścia Polski do drugiej fazy walki z epidemią. Musi ona polegać na otoczeniu opieką i izolacją grup szczególnie zagrożonych wirusem, czyli osób starszych i obarczonych innymi chorobami. Reszta z nas musi zaś zakasać rękawy i zacząć odbudowywać kraj z ruiny gospodarczej – mówił polityk.

Rząd bohatersko rozwiązał problem, który sam stworzył

Aby wszyscy mieli możliwości posiadania maseczek rząd musiał pozwolić internetowym gigantom na ich sprzedaż. Wcześniej PiS zabroniło handlowania środkami ochronnymi na Allegro i OLX. No, ale wcześnie minister Szumowski twierdził, że maseczki na nic się zdadzą w walce z koronawirusem.

Pytanie – ile osób można było uchronić przed zachorowaniem, gdyby nie etatystyczne ingerencje rządu w wolny rynek?

Do całej sytuacji pasuje znane powiedzenie ś.p. Stefana Kisielewskiego: „Socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju!”.

Źródło: RMF24, WP, Nczas.com