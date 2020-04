Patologia na kwarantannie. Pobił matkę, bo ukryła przed nim papier toaletowy

Pobicie miało miejsce 6 kwietnia na Mirabelle Lane w Saugus na przedmieściach Santa Clarita w Kalifornii. Sprzeczka pomiędzy matką a synem doprowadziła do rękoczynów.

– Ofiara i podejrzany według relacji mieli wdać się w sprzeczkę słowną dotyczącą papieru toaletowego – poinformowała rzeczniczka lokalnego biura szeryfa Shirley Miller.

Mężczyzna wpadł w szał, bo podejrzewał, że matka ukrywa przed nim swój zapas papieru. Kobieta rzeczywiście obawiała się, że syn zbyt szybko wyczerpie jej zapasy. Wściekły 26-latek uderzył matkę pięścią.

– Funkcjonariusze zatrzymali 26-latka pod zarzutem pobicia – oświadczyła Miller.

Family disturbance calls can start out over small things, and then they escalate. Deputies responded to call where family members were arguing w/ each other because one felt the other one hid toilet paper. It turned into physical confrontation. One got arrested.

— SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) April 8, 2020