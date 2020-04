Prezydent Macron zmienia front i pokazuje się w towarzystwie najsłynniejszego wirusologa kraju

Zmusiło to rząd do zmiany decyzji i zezwolenie na dalsze próby kliniczne mocno niezależnego badacza. Wyniki są obiecujące, ale świat medyczny jest w tej sprawie nadal podzielony.

Dr Raoult miał z władzą na pieńku. Najpierw powołano go do racy naukowe ws. Covid-19, później z niej ustąpił. Mówiło się o otwartym konflikcie z mężem minister zdrowia Agnes Buzyn, czyli szefem tej rady, prof. Levy.

Sympatia społeczna byłą wyraźnie po stronie Raoulta. Teraz prezydent Emmanuel Macron postanowił to wykorzystać i jak gdyby nigdy nic, uczynić z niego swojego „alianta”. Podczas wizyty w Marsylii, Macron pokazał się w towarzystwie dra Raoulta.

Wizyta w Instytucie Zakażeń Szpitala Uniwersyteckiego (IHU Méditerranée Infection) i spotkanie prezydenta z kontrowersyjnym profesorem Didierem Raoultem było sporą niespodzianką.

Wizyta w Instytucie została przygotowana przez Pałac Elizejski w największej tajemnicy. Prezydentowi nie towarzyszył żaden z ministrów. Ograniczono też ilość dziennikarzy. Wydaje się, że z profesora Raoulta postanowiono uczynić „sojusznika”.

Podczas wizyty prezydenta w Marsylii, profesor Raoult przekazał mu właśnie ukończone analizy badania 1061 pacjentów leczonych hydrochlorochiną. Według „Les Echos” skuteczność wyniosła tu 91% wyleczeń. Pałac Elizejski nie skomentował tych badań.

„Rolą prezydenta nie jest decydowanie o wartości naukowej prac” – stwierdzono. Obecnie we Francji prowadzi się badania i testy dla 11 różnych programów leczenia.

BREAKING: French President Macron meets with infectious disease expert Didier Raoult, who author the original study on the effectiveness of Hydroxychloroquine and Azithromycin to treat COVID-19 patients.pic.twitter.com/8mbeKlWLaQ

— Mike Coudrey (@MichaelCoudrey) April 10, 2020