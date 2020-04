W Wielki Piątek relikwie Korony Cierniowej wróciły do katedry Notre Dame. „Cudownie ocalona z pożaru”

Nabożeństwo transmitowały na żywo katolicka TV KTO, LCI i BFM TV o godz. 11.30. Odbywało się ono bez udziału wiernych, tak jak wszystkie msze w całej Francji.

Prawie rok po pożarze, katedra powoli wraca do swoich funkcji religijnych. W czasach epidemii koronawirusa jest to gest symboliczny. W nabożeństwie brali udział tylko ks. abp Michel Aupetit, rektor Notre-Dame ks. Patrick Chauvet i pomocniczy ks. biskup Denis Jachiet.

Na uroczystość składały się modlitwy i medytacje, podczas których aktorzy Judith Chemla i Philippe Torreton czytali teksty Paula Claudela, Charlesa Péguya, poety Marie Noël i Matki Teresy. Lekturę uzupełniły utwory muzyczne na skrzypce w wykonaniu Capuçona.

Na uroczystość przewieziono z Luwru koronę cierniową. Po pożarze znalazła się w muzeum. Od lat jest wystawiana do adoracji wiernych tylko na Wielkanoc. Wcześniej spoczywała w skarbcu Notre-Dame.

Korona jest najcenniejszą relikwią przechowywaną w Notre-Dame. Została cudownie ocalona podczas pożaru, który spustoszył Notre-Dame, w poniedziałek 15 kwietnia 2019 r.

