Wielki Piątek w czasie pandemii. Tylko czterech franciszkanów i żydowska policja na Drodze Krzyżowej w Jerozolimie [VIDEO]

W kościele Grobu Świętego, uważanego za najświętsze miejsce chrześcijaństwa, odprawiano nabożeństwo za zamkniętymi drzwiami, bez udziału wiernych. Na Drogę Krzyżową wyruszyło ostatecznie tylko czterech franciszkańskich zakonników. Prawdziwie bolesny widok Via Dolorosa…

Przebyli samotnie 14 stacji, modląc się i intonując religijne śpiewy. Zakończyli drogę przy Świętym Grobie. Ten obszar starego miasta kontroluje Izrael, a policja nakłada surowe kary za złamanie przepisów.

— Adriana Viz (@adrianaviz) April 10, 2020

Llamativa imagen de la Via Dolorosa en #Jerusalem , en plena Semana Santa y sin turistas De @mikelayestaran https://t.co/UJlAKLqBcB

Franciszkanom towarzyszyli policjanci z bronią, którzy też filmowali zachowanie zakonników. Było ich znacznie więcej, niż duchownych. Jednego z zagranicznych dziennikarzy ukarano mandatem. Tutaj zgromadzenie policji przy Stacji III:

Via Dolorosa. Old Jerusalem, third station. pic.twitter.com/QWfEjxqU4M

— jorge (@antartica81) April 10, 2020