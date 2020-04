„Zamknięcie gospodarki gorsze niż koronawirus”. Bohater „Big Short” mówi jak jest

Na szczęście jeszcze nie wszyscy powariowali i popierają silne restrykcje i obostrzenia nakładane na gospodarkę w czasie pandemii. Odmienne zdanie w tej kwestii przedstawił inwestor Michael Burry, pierwowzór głównego bohatera filmu „Big Short”.

Film „Big Short” opowiadający o kryzysie finansowym z 2008 roku zapewnił ogromną popularność inwestorowi, który był pierwowzorem głównego bohatera. Wówczas mocno się wzbogacił przewidując duże spadki na rynku nieruchomości.

Dziś Michael Burrry znów jest na ustach wszystkich, a to za sprawą serii wpisów, w których potępia zamknięcie gospodarki. Jak twierdzi wyrządzi to znacznie gorsze szkody niż te, jakie mógłby potencjalnie spowodować koronawirus.

– Rządowe restrykcje wyrządzają Amerykanom większe szkody niż kiedykolwiek mógłby to zrobić sam koronawirus – napisał na Twitterze. Warto dodać, że mężczyzna posiada dyplom lekarza, choć po studiach porzucił swój zawód na rzecz inwestowania.

W kolejnym tweecie dodał: Co roku w USA umiera blisko 2,8 mln ludzi. Najgorsze prognozy szacują, że koronawirus zwiększy tę liczbę o mniej niż 10 proc. Warto to wziąć pod uwagę, podczas gdy media sugerują, że Amerykanie giną wielokrotnie szybciej niż normalnie. Współczucie nie musi kłócić się z faktami.

– Powszechne zamkniecie ludzi w domach jest najbardziej niszczącym zjawiskiem gospodarczym w najnowszej historii. Na dodatek, jest to dzieło człowieka. To działanie natychmiastowo uderza w grupy najbardziej wrażliwe, zabija i tworzy narkomanów, prowadzi do przemocy wobec kobiet i dzieci itp. Prowadzi do wielkiego bólu i samobójstw – tłumaczy Burry.

Michael Burry ma inną receptę na walkę z koronawirusem. Lekarz inwestor podkreśla, że młode osoby są w większości odporne na wirusa, w związku z czym można pozwolić na rozprzestrzenianie się zakażenia w tej grupie.

– Szczepionek prędko nie będzie, więc nabycie naturalnej odporności jest dla nas jedyną drogą. Każdy dzień i tydzień obecnej sytuacji rujnuje niezliczoną liczbę osób i to w kryminalnie niesprawiedliwy sposób – podkreślił.

