Islamiści będą ubogacać Zachód przy użyciu koronawirusa

Terroryści z Al-Kaidy i Państwa Islamskiego oświadczyli, że pandemia koronawirusa jest „wojną” wypowiedzianą przez Allaha. Dżihadyści zapowiedzieli też, że będą przeprowadzali zamachy z użyciem SARS-CoV-2.

Jak podają amerykańskie organizacje – Fundacja na rzecz Obrony Demokracji (FDD) oraz Grupa SITE Intel – portale i kanały, które prowadzą islamiści, udostępniły w ostatnim czasie orędzie kierownictwa Al-Kaidy w czterech językach. Materiał ukazał się m.in. w wersji anglojęzycznej, a jego tytuł to „Droga naprzód: porady w sprawie pandemii koronawirusa”.

Dokument jest skierowany głównie do mieszkańców Zachodu. Podkreślono w nim „kruchość” gospodarki globalnej i kwestię bezrobocia, które – niczym tsunami – zalało USA i Europę. Co więcej, islam przedstawiono jako „religię ukierunkowaną na higienę”, a mahometan wezwano do częstego mycia rąk.

„Ludzie świata zachodniego! Zobaczyliście na własne oczy siłę i moc Allaha, która przejawia się w niewidzialnym żołnierzu” – napisano o pandemii koronawirusa.

Z kolei Państwo Islamskie zaapelowało do swoich zwolenników, aby nowe ataki planowali z użyciem koronawirusa. Przekazano, że zamachów mogą dokonywać już zarażeni bojownicy.

Amerykańscy analitycy podkreślają, że na razie trudno ocenić czy islamiści rzeczywiście będą w stanie wcielić w życie te wytyczne. Zwracają także uwagę, że ISIS zazwyczaj usiłuje wykorzystać wszelkie odkrycia do swoich celów, jednak najczęściej kończy się na słowach.

Do tej pory na świecie potwierdzono grubo ponad 1,5 mln przypadków koronawirusa. Zmarło przeszło 101 tys. osób. Wśród pięciu najbardziej dotkniętych pandemią krajów znalazły się USA, Hiszpania, Włochy, Francja i Niemcy. Nie ma jednak dokładnych danych dotyczących sytuacji w Syrii czy Afganistanie, głównej arenie działań islamistów.

Z opracowanej przez Uniwersytet Johna Hopkinsa w USA mapy wynika, że w Syrii do tej pory potwierdzono jedynie 19 przypadków koronawirusa. Trudno jednak zweryfikować tę informację z powodu walk toczących się na terenie tego kraju.

Źródła: KAI/PCh24.pl/news.google.com