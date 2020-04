Koronawirus w Polsce. Wzrost dobowej liczby zgonów i zakażeń. Najnowszy bilans z Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych wykrytych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o zgonach z powodu choroby COVID-19.

– Mamy 268 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (128), wielkopolskiego (48), łódzkiego (29), śląskiego (18), małopolskiego (16), opolskiego (11), podkarpackiego (6), podlaskiego (3), zachodniopomorskiego (3), dolnośląskiego (3), lubuskiego (2), lubelskiego (1) – napisano na Twitterze Ministerstwa Zdrowia.

– Z przykrością informujemy o śmierci 13 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 65-M, 65-M, 82-K, 70-K – Poznań, 69-K Kraków, 70-M Racibórz, 73-M Tychy, 76-M Tychy, 79-M Jelenia Góra, 71-M Bolesławiec, 94-K Kalisz, 68-M Puławy, 93-K Częstochowa. Wszyscy mieli choroby współistniejące.

– Liczba zakażonych koronawirusem: 6356/208 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Oznacza to, że dzisiaj wykryto 401 przypadków a zmarło 27 osób. To jest najwyższa liczba wykrytych przypadków od 7 kwietnia kiedy to pozytywnie zdiagnozowano obecność wirusa u 435 osób. Wczoraj było to 380 przypadków, a przedwczoraj 370.

Liczba zgonów jest najwyższa od 8 kwietnia, kiedy to zmarło 30 osób.

(1/3) Mamy 268 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (128), wielkopolskiego (48), łódzkiego (29), śląskiego (18), małopolskiego (16), opolskiego (11), podkarpackiego (6), podlaskiego (3), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 11, 2020