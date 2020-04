Panika na ulicach Turcji. Erdogan zamknął ludzi na dwie doby w czterech ścianach. Relacja Polaka mieszkającego w Stambule [FOTO/VIDEO]

Rząd turecki zakazał w piątek mieszkańcom 31 największych miast kraju opuszczania domów przez najbliższe 48 godzin w ramach walki z pandemią koronawirusa. Zakaz obowiązuje od północy w piątek do północy w niedzielę.

Turcja spodziewa się słonecznego weekendu i w obawie, że mnóstwo ludzi zechce spędzić te dni na świeżym powietrzu, zamknięto wszystkich w domach. Zakaz nie obowiązuje tych, którzy muszą udać do pracy.

„Wzywamy wszystkich obywateli wskazanych 31 prowincji, aby przestrzegali godziny policyjnej, która zostanie wprowadzona w ten weekend. Prosimy nie panikować i unikać zachowań prowadzących do zmniejszania dystansu społecznego” – napisał na Twitterze rzecznik rządu Fahrettin Altun.

Bu 31 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına paniğe kapılmadan uymalarını, öncesinde ise sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 10, 2020

W trakcie weekendu dostępne będą tylko niezbędne do funkcjonowania państwa instytucje. Zamknięto sklepy spożywcze, otwarte pozostaną jedynie apteki i piekarnie.

Mieszkańców najbardziej zaskoczyło wprowadzenie zakazu bez wcześniejszego uprzedzenia. Na dostosowanie się do nowych reguł mieli niecałe trzy godziny.

Scenes from Istanbul this evening. Maybe – just maybe – giving people two hours notice before imposing a weekend curfew in a city of 16 million was not the brightest idea: pic.twitter.com/DaVZPJnCZQ — Piotr Zalewski (@p_zalewski) April 10, 2020

Wkrótce po opublikowaniu zarządzenia, w 16-milionowych Stambule, rzesza ludzi pobiegła, by zrobić zakupy na nadchodzący weekend. Patryk Fic, Polak mieszkający w Turcji relacjonował, że wiele sklepów zostało okradzionych.

– Ludzie biją się przed piekarnią o chleb. Nawet jeśli się nie pozabijają, to nie zachowują dwóch metrów odległości, zalecanych podczas pandemii koronawirusa – mówił w rozmowie z Polsatem News.

– W niektórych dzielnicach Stambułu było ostrzej, tam pojawiły się rzesze ludzi. W innych sytuacja była spokojniejsza. Tu, gdzie mieszkam, skończyło się na akcji policji, która rozganiała ludzi. Sporo sklepów zostało rozkradzionych – opowiadał Polak.

More fights in Istanbul after announcement of 48 hour curfew (might do a whole series of these)pic.twitter.com/FRMvUKbth9 — Old Holborn ✘ (@Holbornlolz) April 11, 2020

Shortly before 10pm the Turkish government announced a total curfew in 31 cities. Within minutes, this was the queue at my local grocer in Istanbul pic.twitter.com/9dl4ztb2iz — Hannah Lucinda Smith (@hannahluci) April 10, 2020

Coronavirus NightFest. Istanbul 2020 pic.twitter.com/uPtC2ctmQ1 — Serdar Egemenoğlu (@SerdarEgemens) April 10, 2020

Stan koronawirusa w Turcji

W Turcji szkoły i placówki usługowe oraz kawiarnie i restauracje są zamknięte, wstrzymano międzynarodową komunikację lotniczą i ograniczono możliwości podróżowania po kraju. Zawieszono też masowe zgromadzenia religijne. Jednak wiele firm i urzędów pracuje normalnie a ich pracownicy codziennie udają się do pracy.

Wcześniej zarządzono, że wszystkie osoby powyżej 65 roku życia i te, które nie skończyły 20 lat muszą pozostawać w domach.

Minister Koca poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin w Turcji zmarło 98 osób zakażonych koronawirusem podnosząc bilans śmiertelnych ofiar do 1006. Liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła do 4747.