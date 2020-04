Różal: „Najinteligentniejszy wirus ever. W tych z rządu nie bucha, bo jak?”

Marcin Różalski to jedna z najbarwniejszych i najbardziej wyrazistych postaci polskiego świata sportu. Walczący w K-1 i MMA „Różal” nie unika kontrowersyjnych tematów, także tych społeczno-politycznych.

Tym razem były mistrz organizacji KSW w wadze ciężkiej postanowił skomentować zachowanie przedstawicieli władz podczas obchodów 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Wyjaśnił także, co sądzi na temat obostrzeń wprowadzonych w Polsce z powodu pandemii i odniósł się do sposobów walki z koronawirusem w naszym kraju.

„Najintyligentniejszy wirus ewer. W kościołach nie łapie bo wiadomo miejsce święte, ręce księdza, które jak twierdzą są święte, też nie przenoszą. W tych z rządu nie bucha bo jak. Podczas spisywania za tzw wymyślone z d….y wykroczenie też się nie odważy. W sklepach i w kolejkach przed go nie ma, a dlaczego? Bo jest tylko w lesie, no i przede wszystkim atakuje podczas aktywności fizycznej, spaceru z dziećmi, łowienia ryb, a przy spotkaniu się z bliskimi to już masakra. Podobno z okazji zbliżających się świąt już siedzi przy stole i czeka jak odwiedzicie rodziny. Zostań w domu?

Ludzie czerpią przykład ze Swoich Autorytetów i Idoli, więc jaki dom, itp? – w swoim stylu (pisownia oryginalna) podsumował ostatnie wydarzenia Marcin Różalski.