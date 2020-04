Wojciech Cejrowski OSTRO służbie zdrowia. PiS nie ma na maseczki, ale wciąż finansuje aborcje [WIDEO]

Wojciech Cejrowski przypomniał na Twitterze, że mimo iż w Polsce panuje stan epidemii, to wciąż w procederze aborcji zabija się dzieci chore na zespół Downa. Wszystko przez to, że aborcja została w Polsce sklasyfikowana jako „niezbędne świadczenie medyczne”.

„Siedźcie w domu, leczcie się sami, bo służba zdrowia niewydolna – forsy na testy ni ma, na maski i gogle dla lekarzy ni ma… Ale na aborcję dziecka z Zespołem Downa na życzenie to forsa jest, miejsce w szpitalu jest, czas lekarze mają, bo to jest ‚niezbędne świadczenie medyczne'” – napisał na Twitterze podróżnik Wojciech Cejrowski. Do wpisu dodał hasztag #WszyscyWon.

W Polsce aborcja dozwolona jest wtedy jeśli ciąża jest wynikiem gwałtu, zagraża życiu matki lub dziecko jest poważnie chore. To właśnie ten ostatni punkt od lat budzi kontrowersje, a polska prawica m.in. Konfederacja, walczy o to, by to zmienić. Zabijanie dzieci dlatego, że są w jakiś sposób niedoskonałe przypomina praktyki rodem z nazistowskich Niemiec. Dlatego tego typ aborcji nazywa się „eugeniczną”.

Prawo i Sprawiedliwość rządzące już drugą kadencję mogłoby ukrócić ten proceder. Ni w tym kierunku nie zostało jednak poczynione.