Donald Trump MASAKRUJE pisowskie pomysły. „Głosowanie korespondencyjne zwiększa ryzyko oszustwa”

Amerykanie mają obecnie podobny problem co Polacy. Panuje u nich epidemia i zbliżają się wybory prezydenckie. Tam również padł pomysł głosowania korespondencyjnego. W USA optuje za nim opozycja Demokratów.

Polacy i Amerykanie stają obecnie przed podobnym dylematem. Mogą wybrać bezpieczeństwo lub parodię demokracji. Jedni i drudzy wymyślają również podobne remedia. Chodzi mianowicie o głosowanie korespondencyjne.

W Polsce za tym pomysłem stoi rząd. Nic to, że wybory już za pasem, a Poczta Polska nie jest do nich w ogóle przygotowana.

W USA głosowania kopertowego chcą, a jakże, Demokraci. Prezydent Donald Trump nie zostawia na tej idei suchej nitki. Chociaż POTUS zwraca się do Amerykanów, to jego nowy twitterowy wpis przystaje również do polskiej rzeczywistości.

„Głosowanie korespondencyjne znacznie zwiększa ryzyko przestępstwa i OSZUSTWA GŁOSOWANIA!” – napisał na Twitterze Donald Trump.

Może zapatrzony w Stany polski rząd to przeczyta i się opamięta?