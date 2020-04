Jak samemu pobłogosławić pokarmy w niedzielę wielkanocną?

Z powodu szerzącej się epidemii koronawirusa w tym roku w kościołach kapłani nie święcili pokarmów w Wielką Sobotę. Rzecznik Archidiecezji Łódzkiej ksiądz Paweł Kłys przypomina, że sami możemy pobłogosławić święconki podczas niedzielnego śniadania wielkanocnego.

W tym roku, podczas pandemii groźnego patogenu SARS – CoV-2, nie można było iść w Wielką Sobotę ze święconką do kościoła. Wierni jednak, po przygotowaniu tradycyjnych pokarmów w Wielką Sobotę, sami mogą je pobłogosławić przy niedzielnym śniadaniu – powiedział PAP ksiądz Kłys.

„Kiedy zasiądziemy do stołu, niechaj najstarszy z rodu – tata, mama, dziadek, babcia – odmówi modlitwę przygotowaną jako poświęcenie, a jeśli nie to po prostu +Ojcze nasz+. Wtedy możemy podzielić się jajkiem i tym wszystkim, co znajduje się w koszyczku, czy na talerzu święconki” – tłumaczył PAP rzecznik Archidiecezji Łódzkiej.

Specjalne błogosławieństwo, które nestor rodziny ma wypowiedzieć podczas uroczystego śniadania wielkanocnego, można znaleźć m.in. na stronie internetowej www.episkopat.pl

***

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

***

W tradycji chrześcijańskiej symbole są bardzo ważne, ale musimy się też nauczyć żyć w rzeczywistości przepełnionej lękami i cierpieniami spowodowanymi pandemią – dodał ks. Kłys.

„Wieki Post kończy się Krzyżem, ale potem przychodzi Zmartwychwstanie. Po tym naszym cierpieniu, utrudzeniu związanym z zamknięciem w domu, z izolacją, z kwarantanną, po Zmartwychwstaniu Pańskim, wraz z wiosną, przyjdzie nasze zmartwychwstanie, czyli powrót do normalności” – podsumował ksiądz Kłys. (PAP)