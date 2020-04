Milicja apeluje z głośników ws. koronawirusa. Szok na ulicach Kutna [VIDEO]

– STAN EPIDEMII – Apel MIlicji do Obywateli! /2020r

‼️UWAGA! UWAGA! TU MILICJA!‼️❗️DRODZY OBYWATELE❗️🐥🐣🐥🐣🐥🐣🐥🐣🐥🐣🐥🐣 🐥🐣🐥Na te Wielkanocne Święta, chociaż tak inne, życzymy Wam przede wszystkim zdrowia oraz spokoju i otwartego serca.Wytrwałość i nadzieja niech Was nie opuszcza! #wszystkobędziedobrze 🐥🐣🐥🐣🐥🐣🐥🐣🐥🐣🐥🐣 🐥🐣🐥❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕❕⚠️PRZYPOMINAMY I APELUJEMY⚠️#ZostańWDomu#NiegromadźSię#UnikajBezpośredniegoKontaktu#ZachowajBezpiecznąOdległość❌🚷PRZEMIESZCZAJCIE SIĘ I WYCHODŹCIE Z DOMU TYLKO W NAPRAWDĘ WAŻNYCH SPRAWACH🚷❌🆘 JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY W ZAKUPACH, W ZAŁATWIENIU SPRAW CODZIENNYCH, WYPROWADZENIU PSA, itd.ZADZWOŃ DO NAS – NASZ PATROL INTERWENCYJNY ZROBI TO ZA CIEBIE 🆘 🆘📞661 427 623🚷Pamiętajcie że to od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko w święta ale także przez cały czas trwania #epidemii – zależy życie i zdrowie nasze oraz najbliższych🚷

