Policja robi sobie jaja na wielkanoc? Internauci nie zostawiają suchej nitki [KOMENTARZE]

Działania polskiej policji, przez niektórych nazywanej już milicją, spotykają się w ostatnim czasie z ostrą krytyką. Funkcjonariusze chętnie bowiem korzystają z artykułu 54 Kodeksu Wykroczeń i absurdalnie karzą mandatami Polaków. Najnowszy ich wpis wzbudził emocje Internautów.

W związku z pandemią w Polsce wprowadzono szereg obostrzeń, za złamanie których służby – policja i sanepid – chętnie wlepiają mandaty. Jednak zdaniem prawników kary nie mają podstawy prawnej, a funkcjonariusze karzą obywateli w sposób uznaniowy, co często prowadzi do absurdów.

Działania policji w dobie koronawirusa

W ostatnim czasie mamy aż nadmiar przykładów działań, po których policja traci szacunek, który z trudem odbudowywała. Rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka udostępnia na przykład z zachwytami filmik z brutalnej interwencji policji za granicą, która spałowała obywatela na motorze.

W Polsce aż tak daleko funkcjonariusze się nie posuwają, a widać niektórzy chcieliby. W naszym nieszczęśliwym kraju natomiast mandaty sypią się gęsto i absurdalnie. W sieci pojawiły się już zdjęcia policjantów myjących radiowóz na myjni bezdotykowej.

Za to samo wykroczenie ukarano dwóch obywateli w Olsztynie. Inny mężczyzna otrzymał karę od sanepidu w wysokości 5000 złotych za wyjście do sklepu po piwo. Kilkanaście tysięcy kary zarobili mężczyzna jeżdżący na rowerze i kobieta biegająca w Krakowie.

Nic zatem dziwnego, że uznaniowe działania policji i wysokie kary sankcjonowane za rzeczy, które nie są prawem zakazane budzą sprzeciw obywateli. W tym samym czasie służbiści nie widzą jednak w tym nic złego i wręcz chwalą się swoją ciężką pracą na Twitterze.

– Każdego dnia robimy to co do Nas należy, z wielkim poświęceniem dla Was. #Wielkanoc2020 – gdy inni są z bliskimi My chronimy i pomagamy👮🏻👮🏻‍♂️ Służymy po to, byście czuli się bezpiecznie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji 7/24 – dziękujemy za słowa wsparcia i zrozumienia w te Święta – czytamy.

Internauci nie zostawiają suchej nitki na policji

Słów wsparcia trudno się doszukiwać. Zamiast tego pojawiły się głównie takie i podobne wpisy:

Nosz k….a hipokryzja level hard.

Wy to ganiacie po miescie byle 500 zloty mandatu dac — Robert (@Robert08938405) April 12, 2020

nigdy już nie uwierzę w żadne wasze słowa. w czasach kryzysu pokazaliście ile naprawdę jesteście warci. — RafWi (@RafalWichary) April 12, 2020

Jakże bezpiecznie czuli się Kaczyński ze swoją świtą przedwczoraj…. Zupełnie odwrotnie niż pewien rowerzysta spisywany przez bodajże 6 policjantów parę metrów dalej.. #HipokryzjaPlus. — marcin (@M_a_rcin_P) April 12, 2020

Zróbcie sobie trochę przerwy od twittera bo lada moment staniecie się profilem satyrycznym. Porada bezpłatna. — nostromo242 (@nostromo242) April 12, 2020

Pojawiły się także i pojedyncze komentarze broniące funkcjonariuszy:

Proponuje wszystkich maruderów odnośnie działań @PolskaPolicja aby gdy będą okradani, napadani etc. dzwonili do internetu a nie na Policje … — Pafcio_b_2 (@Paolo71079588) April 12, 2020