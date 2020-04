Sprzedano manuskrypt piosenki Beatlesów. Kwota zwala z nóg

Arkusz papieru, na którym Paul McCartney odręcznie napisał słowa słynnej piosenki The Beatles „Hey Jude” został sprzedany za 910 000 $. Ze względu na koronawirusa wystawiono go na aukcji przeprowadzonej przez internet.

Była to główna z atrakcja na aukcji, która odbywała się przy okazji 50. rocznicy rozpadu Beatlesów. Formalnie zespół zakończył działalność 29 grudnia 1974 roku, jednak praktycznie The Beatles rozpadli się 4 lata wcześniej. Legenda żyje do dziś i jak się okazuje można na niej nieźle zarabiać.

Manuskrypt piosenki „Hey Jude” osiągnął cenę pięciokrotnie wyższą od oczekiwanej. Aukcję zorganizował Julien’s House w Kalifornii. Znalazło się na niej w sumie 250 przedmiotów związanych z zespołem. Rzadkie wydania płyt, gitary, przedmioty z autografami muzyków.

Dobre ceny osiągnęły też takie przedmioty jak skóra z zestawu perkusyjnego z logo Beatlesów, używana podczas pierwszej amerykańskiej trasy grupy w 1964 roku (200 000 $)? Także manuskrypt strony ze scenariusza do klipu „Hello, Goodbye” (83 200 $). Tysiące dolarów kosztowała nawet popielniczka używana przez Ringo Starra w studiu Abbey Road w latach 60. XX wieku (32 500 $).

