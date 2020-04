Belgia: setki nowych zgonów i zachorowań, a do tego miejskie zamieszki

W sumie w tym kraju wykryto obecność koronawirusa u 30 589 osób, a od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło ponad 3900 osób. Pacjenci dotknięci Covid-19 zajmują łącznie 5 393 łóżek szpitalnych. Według ekspertów, w Belgii nie było jednego „pacjenta zero”, a wielu, co potwierdza przebadanie 3000 genomów SARS-CoV-2 w tym kraju.

105 zgonów miało miejsce w belgijskich szpitalach, 195 w domach opieki, co potwierdza fatalną sytuację w takich miejscach. Pozostaje jeszcze problem pewnej „znieczulicy” wobec śmierci seniorów, którą wywołuje w Belgii przyzwyczajenie do eutanazji.

Na 942 nowe potwierdzone przypadki zarażeń, 591 (63%) miało miejsce we Flandrii, 235 (25%) w Walonii i 113 (12%) w Brukseli.

Chociaż przepisy są w większości w Belgii przestrzegane, to odnotowano także kilka dziwnych zjawisk. W Anderlechcie doszło do zamieszek, zdemolowania radiowozu i kradzieży policyjnej broni.

Zamieszki wywołał pościg policji za 19-latkiem, niejakim Adilem, który uciekał przed kontrolą na skuterze. Doszło do kolizji z radiowozem, co wywołało rozruchy i oskarżenia policji o przemoc. Radiowóz w dzielnicy imigranckiej szybko zdemolowano. Policja stara się odzyskać broń.

Riots have broken out today in the #Anderlecht district of #Brussels in Belgium following a fatal accident between a police vehicle and a scooter during a police chase. https://t.co/Bob7lCoYHm

The belgian police killed Adil in Anderlecht last night, he was only 19. THEY are the criminals and we are supposed to trust them? to rely on them?

May Adil rest in peace #JusticePourAdil pic.twitter.com/Z79OQI5j4L

