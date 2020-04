Ekofaszyści sabotują stworzenie szczepionki na koronawirusa. Grożą nawet liniom lotniczym

Organizacje ekofaszystów nie chcą dopuścić do stworzenia szczepionki na koronawirusa. Fanatycy grożą liniom lotniczym, które miałyby transportować zwierzęta do testów.

Organizacje ekofanatyków takie jak PETA grożą liniom lotniczym. Chodzi o to, by nie transportowały one zwierząt, na których miałyby być testowane szczepionki na koronawirusa.

PETA już chwali się, że udało jej się zastraszyć kilka linii lotniczych tym amerykańską United Airlines i te już odmawiają przewożenia zwierząt. Obawiają się, że później ekoterroryści, tak jak to mają w zwyczaju, rozpoczęliby kampanię szczucia na linie i sabotowania atakując ich strony internetowe, czy biura.

Oczywiście testy na zwierzętach są niezbędne, by dało się określić jakikolwiek poziom bezpieczeństwa w stosowaniu szczepionek. Są też konieczne do ostatecznego dopuszczenia ich do użycia.

Kathy Guillermo, wiceprezes PETA twierdzi, że małpy są nieprzydatne do testów, bo „95% nowych leków, które są bezpieczne i skuteczne dla zwierząt, nie sprawdza się po zastosowaniu ich przez ludzi.” Według niej takie zwierzęta stanowią też zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Rządy mają jednak dość skuteczne narzędzia nacisku. W Stanach Zjednoczonych linie lotnicze mają otrzymać 30 miliardów pomocy finansowej. Trudno sobie wyobrazić, by wobec tego odmówiły pomocy w zwalczaniu pandemii.