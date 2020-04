Niebo na Twoje urodziny. Tutaj możesz je zobaczyć. Niezwykły projekt NASA.

NASA świętuje 30-lecie umieszczenia na orbicie teleskopu Hubble’a. Z tej okazji przygotowała niezwykły projekt pozwalający każdemu zobaczyć jak wygląda niebo w dniu jego urodzin.

Na 30-lecie umieszczenia w kosmosie teleskopu przygotowano wielką fetę. Hubble jak żadne inne urządzenie pozwoliło ludzkości odkryć nieznane dotąd oblicze kosmosu. Teleskop 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, śle obrazy pochodzące nawet z najdalszych zakątków wszechświata. To jemu zawdzięczamy tak niezwykłe obrazy m.in – Filarów Stworzenia. To obłoki gazowe, które rozciągają się w kosmicznej pustce na odległość trzech lat świetlnych.

NASA z powodu koronawirusa musiała odwołać jednak wszystkie imprezy, ale przygotowała niezwykły projekt – dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Stworzono miejsce, w którym każdy może zobaczyć jak wygląda niebo w dniu jego urodzin. Wystarczy wpisać dzień i miesiąc a komputer wynajdzie obraz kosmosu z tego dnia.

Jeśli ktoś ma własny teleskop NASA wskaże, na które miejsce nieba go skierować, by w tym samym czasie śledzić dokładnie te same co teleskop Hubble’a.

Do 24 kwietnia – kiedy to przypada oficjalna rocznica, NASA w mediach społecznościowych będzie zamieszczać po jednym zdjęciu z każdego dnia 30 lat, przez które teleskop krąży po orbicie i pokazuje na m kosmos.