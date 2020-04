Nigdy się nie poddawaj. Cornelia Ras ma 107 lat i właśnie zwalczyła koronawirusa

107-letnia Holenderka jest najstarszą osobą na świecie która zwalczyła zarażenie koronawirusem. Zachorowała dzień po swych urodzinach, a teraz jest zdrowa

Cornelia Ras zachorowała 18 marca, dzień po swoich 107. urodzinach w domu opieki na holenderskiej wyspie Goeree-Overflakkee. Według holenderskich mediów kobieta zaraziła się wraz wraz z 40 innymi mieszkańcami domu po nabożeństwie.

Jak opowiada jej siostrzenica Maaike de Groot, Ras miała gorączkę i kaszel, ale nigdy nie zachorowała poważnie.To spowodowało nawet wątpliwości, czy rzeczywiście była zarażona. Została jednak przetestowana wraz z innymi mieszkańcami domu opieki, a jej wynik wskazał na obecność koronawirusa. Niecałe trzy tygodnie później okazało się, że nie ma już po nim śladu.

– Nie przyjmuje żadnych leków, wciąż dobrze się porusza i co noc klęka, aby podziękować Panu. Wygląda na to, że będzie mogła to robić dalej – mówi w rozmowie z brytyjskim dziennikiem ”Metro” jej siostrzenica.

Od czasu kiedy 18 marca zarażeni zostali pensjonariusze domu, 12 z nich już zmarło.

Dotychczas najstarszą osobą, której udało się przeżyć koronawirusa był 104-letni, mieszkający w Oregonie weteran II Wojny Światowej, William „Bill” Lapschies.