Papierosy chronią przed koronawirusem! Naukowcy nie chcą uwierzyć

Koronawirus przestawia świat do góry nogami. Zaledwie kilka miesięcy temu wydano wojnę plastikowi, a do dzisiaj po TV pałęta się reklama brudnych oceanów z przypomnieniem szkodliwości wszelkich jednorazówek.

Tymczasem jednorazowe sztućce, naczynia, patyczki do uszu, a nawet jednorazowe torby są niezbędne. Czy jeszcze okaże się, że przy koronawirusie trzeba zrewidować poglądy na szkodliwość palenia?

Czy nikotyna chroni przed Covid-19? Okazuje się, że kilka badań klinicznych taki fakt potwierdza. Rzecz jasna badacze od razu dodają, że „trzeba być z wnioskami ostrożnym” i że „jest tylko kilka takich badań”.

Publiczna rozgłośnia France Info cytuje dr Marion Adler, który przypomina, że ​​palenie „pozostaje czynnikiem ryzyka przy ciężkich objawach koronawirusa”, ze względu na mniej wydajne płuca o pozostaje czynnikiem wielu innych chorób.

France Info przyznaje jednak, że wstępne badania naukowe wykazują, że nikotyna chroni przed Covid-19. Zajmująca się tym tematem w szpitalu Antoine Béclère w Clamart (AP-HP) Marion Adler mówi, że „musimy zachować ostrożność”, ale przyznaje, że „w tej chwili są niektóre dane naukowe”, w tm „kilka badań chińskich i kilka studiów amerykańskich” takie fakty potwierdzają.

Jej zdaniem ochronę dawałaby jednak bardziej nikotyna, a nie dał dym tytoniowy. Dorzucaz, że jeśli nawet badania wskazują, że palacze rzadziej chorują, to dalej istnieje ryzyko wywołania innych chorób.

Po latach propagandy antynikotynowej taka ostrożność jest zrozumiała. Zresztą nie można wykluczyć, że za sprawą stoją i koncerny nikotynowe, dla których jest to niezwykła gratka odwrócenia niekorzystnych trendów dla tej branży.

Nikotyna ma chronić przed Covid-19, bo reguluje receptory ACE2, co być może zmniejszałoby zespół zapalny. Jednak palenie to także osłabianie serca i płuc. Zdaniem specjalistów trzeba czekać na potwierdzenie tych badań, ale już może teraz warto pomyśleć o zniesieniu akcyzy i wycofaniu bzdurnego pomysłu likwidacji sprzedaży cienkich i mentolowych papierosów, co ma się stać już za chwilę.

Ratujmy życie, zostawmy palaczom ich papierosy. Ciekawe jakie jeszcze „dogmaty” poprawności pozmienia jedna epidemia?

La nicotine protège-t-elle du Covid-19 ? : "Il faut rester très prudent" car "il n'y a que quelques études", juge une tabacologuehttps://t.co/rJzEFKsSmo pic.twitter.com/q4pmaFx5wy — franceinfo (@franceinfo) April 8, 2020

Źródło: France Info