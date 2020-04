Pat na granicy UE. Turcja nie przyjmuje migrantów zawracanych z Grecji

Napięcie na granicy turecko-greckiej wokół eksodusu migrantów zelżało, ale nie oznacza to, że migranci nadal nie usiłują przedostawać się nielegalnie do UE. Ateny mają ten problem, że złapani po greckiej stronie granicy migranci nie są przez Ankarę przyjmowani.

Turcja tłumaczy to epidemią koronawirusa. Wydaje się to jednak pretekstem, do omijania warunków umów z Unią Europejską w sprawie uchodźców. Sytuacja zawieszenia trwa już od wielu dni.

O tym, że Ankara nie przyjmuje migrantów z Grecji, oficjalnie z powodu pandemii koronawirusa, poinformował grecki minister ds. Migracji Notis Mitarakis.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan pod koniec lutego „otworzył” swoje granice z UE dla migrantów. Wtedy też tysiące nielegalnych imigrantów zebrało się na granicy z Grecją i próbowało ją forsować na siłę.

Gwałtowne starcia i regularne ataki ,na przejścia graniczne trwały przez kilka tygodni. Grecja jednak swoich granic nie otworzyła. Turcja ostatecznie kontrole teoretycznie przywróciła, UE zobowiązała się wypłacić jej zaległe raty i napięcie opadło.

Problem jednak, chociaż w mniejszej skali, pozostał…

