Pierwsze publiczne wystąpienie Borisa Johnsona po wyjściu ze szpitala. Premier dziękuje tym, którzy uratowali mu zycie.

Po tygodniu pobytu w szpotalu Świetego Tomasza z powodu zarażenia koronawirusem i ciężkiego przebiegu choroby premier Johnson po raz pierwszy pokazał się publicznie. Zrobił to w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Boris Johnson przede wszystkim podziękował pracownikom NHS -publicznej służby zdrowia. To w końcu im zawdzięcza życie. Wedle doniesień brytyjskich mediów, w pewnym momencie stan Borisa Johnsona był niemal krytyczny. Gorszy niż wynikałoby to tylko z faktu, że przez kilka dni przebywał na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Premier Johnson mówił nie tylko o lekarzach i samym personelu medycznym, ale sprzątaczach, kucharzach kierowcach etc – tych wszystkich, którzy stoją na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, okazują odwagę i ryzykują życiem. Johnson wspomniał też i tych lekarzach, którzy podjęli w jego sprawie najtrudniejsze decyzje, i którym zawdzięcza swe życie.W szczególny sposób podziękował dwóm siostrom.

– Chciałbym szczególnie podziękować dwóm pielęgniarkom, które były przy moim łóżku przez 48 godzin, gdy to wszystko mogło pójść w zupełnie inną stronę. Jenny z Nowej Zelandii, a konkretnie z Invercargill z Połudnowej wyspy i Luis z z Portugalii z okolic Porto – powiedział premier Johnson.

– To dlatego, że w każdej sekundzie nocy doglądały mnie, opiekowały się mną i podejmowały interwencje moje ciało mogło przyjmować potrzebny tlen. …24 godziny na dobę, każdą sekundę każdej godziny są setki tysięcy takich pracowników służby zdrowia, którzy działają z tą sama troską i dokładnością co Jenny i Luis.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020