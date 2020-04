PiS zaproponuje wykup obligacji do walki z koronawirusem? „Polacy mają 900 mld zł oszczędności”

Czy Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje obywatelom wykup obligacji, a pozyskane pieniądze przeznaczy na walkę z koronawirusem? Taka propozycja padła na antenie Telewizji TRWAM.

Prowadzący rozmowę wskazał, że Polacy mają w bankach oszczędności sięgające 900 miliardów złotych. Zapytał (całkiem poważnie), czy z tych pieniędzy można by sfinansować walkę z koronawirusem.

– Myślimy również o tym. To jest pewne wyzwanie ‚czasowe’, bo to potężna operacja. My chcemy, aby środki bardzo szybko trafiły… Kwestia jest taka, czy udałoby się w krótkim okresie czasu w dużej skali uplasować znaczącą kwotę obligacji. Nie wykluczamy tego – odpowiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Dla obywateli byłaby to atrakcyjna forma gromadzenia oszczędności – uważa Borys. W praktyce oznaczałoby to zamrożenie na kilka lat kapitału.

Kilka dni wcześniej w rozmowie z „Pulsem Biznesu” Borys szacował, że blisko 50-60 proc. firm w naszej gospodarce odczuwa już skutki kryzysu. Kolejne zapaść dopadnie w następnych tygodniach.

Aktualny program rządowego wsparcia opiewa na 100 mld zł – 25 mld zł dla mikroprzedsiębiorstw, 50 mld dla małych i średnich i 25 mld zł dla dużych.