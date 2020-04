99-letni weteran Albert Chambers pokonał koronawirusa. Gdy jego najbliżsi usłyszeli diagnozę: COVID-19, przygotowywali się na najgorsze. Brytyjski żołnierz wyszedł jednak z tego cało.

Trzy tygodnie temu Chambers trafił do szpitala z powodu złamania ręki. Niedługo potem zaczął mieć też symptomy koronawirusa. Testy wykazały, że mężczyzna cierpi na COVID-19.

Osoby starsze są w grupie podniesionego ryzyka, jeśli chodzi o ciężki przebieg choroby i śmierć z powodu koronawirusa. Rodzina kombatanta zaczęła się więc przygotowywać na najgorsze.

Albert Chambers jest jednak zaprawiony w bojach. W lipcu mężczyzna skończy 100 lat. Podczas drugiej wojny światowej, jako brytyjski żołnierz, walczył z Niemcami w Afryce Północnej. W wyniku wybuchu bomby został ranny i dostał się do niemieckiej niewoli. Trzy lata spędził w obozie jenieckim Stalag XI w Bad Fallingbostel. Po zakończeniu wojny przyjęto go do elitarnej formacji Coldstream Guards.

Weteran wygrał także batalię z koronawirusem.

– Walczył, aby wyzdrowieć. Chciał wrócić do domu – mówiła jedna z opiekujących się nim pielęgniarek, Paige Lax.

Zdaniem wnuka Chambersa, do wygranej walki jego dziadka przyczynił się nabyty przez niego podczas wojny hart ducha. Przedstawiciele szpitala do tej listy dodali także ciasta truskawkowe z Marks and Spencer.

Kiedy Albert Chambers wychodził ze szpitala, personel medyczny bił mu brawo. Wszystko uwieczniono na nagraniu.

