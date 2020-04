Rząd poległ na koronawirusie? Polacy rozczarowani działaniami polityków PiS [SONDAŻ]

Czy Polska była przygotowana na epidemię koronawirusa? Zdaniem niemal połowy Polaków rząd nie był gotowy na kryzys.

W Polsce jest już ponad 6674 zakażonych i 232 zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem. To oczywiście tylko dane oficjalne.

Pierwszy oficjalny przypadek zakażenia odnotowano w Polsce 4 marca. Tydzień przed nim rząd PiS przekonywał, że jest na epidemię koronawirusa gotowy.

O gotowości na epidemię mówił m.in. premier Mateusz Morawiecki 24 lutego. Od początku innego zdania byli lekarze, który alarmowali, że Polska jest gotowa, ale tylko „na papierze”.

Teraz pracownia SW Research sprawdziła jak działania i przygotowanie rządu PiS oceniają Polacy. Wyniki sondażu opublikowała „Rzeczpospolita”.

Zaledwie 8,6 proc. respondentów oceniło, że rząd był gotowy na epidemię. Z kolei 36,6 proc. osób stwierdziło, że rząd był gotowy „na tyle, na ile było to możliwe”.

Najwięcej, bo aż 47,5 proc. ankietowanych stwierdziło natomiast, że PiS nie było przygotowane na koronawirusa. 7,3 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

– Rzadziej niż ogół respondentów o złym przygotowaniu do epidemii przekonane są osoby między 35 a 49 rokiem życia – co trzeci z nich. (…) O niedostatecznym przygotowaniu przekonana jest częściej niż co druga osoba z wykształceniem wyższym i nieco wyższy odsetek zarabiających od 3001 do 5000 zł miesięcznie – powiedział „Rzeczpospolitej” Adam Jastrzębski z pracowni SW Research.

