Ukrywali się przed koronawirusem w domach. Zabiły ich tornada

W związku z pandemią koronawirusa mieszkańcy USA przebywają w swoich domach. Wiele osób boi się wirusa z Chin do tego stopnia, że nie chciało wychodzić z domów nawet w sytuacjach kryzysowych.

A taka miała miejsce w Missisipi i Luizjanie. To właśnie te stany nawiedziły w niedzielę potężne tornada.

Ludzie bali się wychodzić z domów i jechać do schronów. Co okazało się tragiczne w skutkach.

Tylko w północnej Luizjanie tornada zniszczyły 300 budynków. To może jednak nie być koniec tragicznego bilansu, bo nowe tornada wciąż się formują.

My hometown where I live in now got swept by a tornado…

this isnt even a quarter of the damage#Chattanooga pic.twitter.com/tkedEFnz5K

— КЯØШЕツ (@ImKrowe) April 13, 2020