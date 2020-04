WHO ostrzega świat. „Nastąpi śmiertelne odrodzenie koronawirusa”

Podczas gdy świat przygotowuje się do poluzowania obostrzeń to WHO straszy, że koronawirus nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. „Nastąpi śmiertelne odrodzenie” – twierdzi dyrektor organizacji.

– Światowa Organizacja Zdrowia chce zniesienia ograniczeń, tak jak każdy. Jednocześnie zbyt szybkie zniesienie ograniczeń może doprowadzić do „śmiertelnego odrodzenia” – powiedział w piątek na konferencji prasowej dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Do poluzowania obostrzeń przymierza się również polski rząd. Premier Mateusz Morawiecki nazywa to powrotem do „nowej normalności”.

Polski rząd jak się zdaje chce zaprowadzić w Polsce tzw. „model czeski”. Chodzi w nim o stosunkowo małe restrykcje połączone z obowiązkiem zasłaniania ust maseczką.

Co ciekawe jeszcze niedawno minister zdrowia Łukasz Szumowski twierdził, że maseczki nie są skuteczne w walce z koronawirusem….

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, nczas.com