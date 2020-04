Wielkanoc się kończy, więc francuski handel szykuje się na… Ramadan

Rynek żywności halal rośnie nad Sekwaną z roku na rok. W tym roku świąteczne szczyty sprzedaży ogranicza koronawirus, ale chociaż od kilku lat widać tendencję likwidacji konotacji religijnych przy Wielkanocy, to w przypadku islamu eksponuje się „smaki Orientu”, a nawet wprost mówi o ofercie na Ramadan.

W tym roku islamski post zacznie się 23 kwietnia, co we francuskich sklepach już jest widoczne. We Francji żywność halal to rynek w ub. roku wyceniony na 282 mln euro sprzedaży detalicznej. Niby nisza, ale już większa od np. rynku „bio”.

Koncern Nestlé był pierwszym globalnym producentem halalu na świecie, Carrefour pierwszym dystrybutorem takich produktów w sieci swoich supermarketów. Dopiero później dołączyło tu Tesco.

Pascal Clouzard, dyrektor wykonawczy grupy Carrefour we Francji zapewnia, że w tym roku, w czasie pandemii, wyrobów halal z pewnością na półkach jego sklepów nie zabraknie. O żywność opatrzoną certyfikatem religijnym nie martwi się także Francuska Rada ds. Kultu Muzułmańskiego (CFCM). Chociaż przyznaje, że „wiele osób przestraszyło się ograniczeń i rzuciło do sklepów, aby się wcześniej zaopatrzyć”.

Zmieniają się pewne tendencje zakupów towarów halal. Wzrósł zakup konserw i mrożonek. Są to m.in. mielona wołowina, drób, kebaby, ale także opatrzone certyfikatem halal takie dania jak pochodzące z Indii samosa, japońskie yakitori, czy wołowe carpaccio.

Zakupy są niemal półhurtowe, bo i rodziny liczne, a prawdopodobnie nie uda się w przypadku muzułmanów namówić ich do izolacji od rodzin i przyjaciół. W przypadku niektórych towarów będzie też drożej. Na rynku brakuje np. jagnięciny z importu, a francuska jest zawsze droższa.

Sieci handlowe dystrybuują w czasie świąt specjalne reklamy. W tym roku np. Carrefour wydał trzy katalogi reklamowe z ofertami na Wielkanoc i trzy na… Ramadan. Francuski Lidl miał jedną stronę w katalogu promocji na Wielkanoc i trzy na ramadan. Sieć Casino od 13 kwietnia (poniedziałek wielkanocny) ma katalog „Smaki Ramadanu”. Sieć Lider Price swój katalog dla muzułmanów wyznaczyła na 14 kwietnia.

