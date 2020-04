Wybory korespondencyjne. Za brak skrzynki pocztowej dostaniesz 10 tysięcy złotych kary!

Wybory prezydenckie odbędą się w trybie korespondencyjnym. A co nam grozi za brak skrzynki pocztowej?

Tegoroczne wybory prezydenckie odbywają się w coraz większym chaosie. Według przegłosowanej poprawki mają odbyć się w maju, w trybie korespondencyjnym.

Na listonoszy spadł obowiązek dostarczenia milionom Polaków pakietów wyborczych, które trafią do ich skrzynek pocztowych. A co jeśli nie mamy skrzynki pocztowej?

Okazuje się, że obowiązek posiadania skrzynki pocztowej wynika z przepisu art. 40 ustawy o prawie pocztowym. W myśl przepisu właściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalnych oraz właściciele budynków mieszkalnych są obowiązani umieścić skrzynkę pocztową, która spełnia prawnie określone wymogi.

Przepisy regulują nawet sposób montowania skrzynki. Z kolei rozporządzenie z 2014 roku określana nawet jak skrzynka pocztowa musi być wykonana (np. zabrania się ostrych krawędzi, by nie narażać listonoszy).

Co ciekawe – przepisy regulują nawet wielkość otworu w skrzynce oraz jej głębokość (ta zależy od wielkości otworu do wrzucania listu). A to również może być istotne w kontekście problemów z włożeniem do niej pakietu wyborczego.

Natomiast art. 127 ustawy o prawie pocztowym mówi o karach, jakie nam grożą za brak skrzynki pocztowej lub skrzynkę niezgodną z przepisami. Ta wynosi od 50 do 10 tys. złotych – w zależności od szkodliwości czynu.

Kary nakłada prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (sic!).

Źródło: Bezprawnik