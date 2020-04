Bundesliga bez kibiców na stadionach przez przez półtora roku?

To najbardziej czarny scenariusz, który rozważany jest w Niemieckiej Akademii Nauk. Naukowcy badają wpływ powrotu do rozgrywek sportowych na rozwój pandemii. Puste hale i stadiony, także przez pewien czas po zakończeniu kwarantanny, to wg Geralda Hauga, prezesa Akademii Nauk Leopoldina rozwiązanie sensowne.

Niemiecki rząd traktuje zalecenia naukowców dość poważnie, więc kibice raczej zasiądą wcześniej przed telewizorami, niż bezpośrednio na trybunach. Nie musi to być jednak aż półtora roku. Niektóre inne scenariusze są bardziej optymistyczne, ale i tu padają terminy co najmniej kilku miesięcy.

Akademia zaleciła po zakończeniu pandemii powrót do normalności „etapami”. Pod uwagę będą brane np. nowe przypadki zarażeń. Na razie hale i stadiony są zamknięte od połowy marca w całych Niemczech.

W najbliższy piątek 17 kwietnia zbiera się Niemiecka Liga Piłki Nożnej (DFL). Ma rozważyć m.in. szanse na wznowienie rozgrywek Bundesligi na początku maja, o ile władze i autorytety sanitarne włączą tu zielone światło. Wszystkie zespoły zresztą już trenują…

