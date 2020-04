Do Moskwy tylko z przepustką, ale władza nie ma lekko z narodem. Prawie milion fałszywych dokumentów

W Moskwie, gdzie od środy na miasto będzie można wyjechać tylko z przepustką – kodem elektronicznym – władze wydały w ciągu ostatniej doby 3,2 mln takich zezwoleń. Około 900 tys. z nich zostanie jednak anulowanych z powodu błędnych lub fałszywych danych.

Przepustki, a właściwie 16-cyfrowy kod, który służy jako przepustka, można w Moskwie otrzymać od poniedziałku. Od środy system ten będzie obowiązkowy i za brak kodu grozi grzywna w wysokości 5 tys. rubli (ok. 282 PLN). Do poruszania się po mieście piechotą kod na razie nie jest potrzebny, ale władze zapowiadały, że system przepustek może być rozszerzony.

Przepustki dla osób dojeżdżających do pracy (samochodem lub komunikacją miejską) będą wydawane od razu na cały kwiecień. Przy wyjeździe do supermarketu bądź na daczę wnioskujący o zezwolenie otrzyma kod jednorazowy, a liczba takich zezwoleń jest ograniczona do dwóch w tygodniu na osobę.

Przepustki otrzymuje się telefonicznie, sms-em lub przez stronę internetową, po podaniu danych osobowych, numeru rejestracyjnego samochodu albo karty miejskiej i zgłoszeniu celu wyjazdu.

Przedstawiciel moskiewskiego merostwa Eduard Łysenko ostrzegł we wtorek mieszkańców, by nie podawali nieprawdziwych danych. Wszystkie informacje są bowiem sprawdzane, zwłaszcza dane pracodawcy i to, czy dana firma rzeczywiście zatrudnia osobę, która ubiega się o przepustkę – oznajmił urzędnik.

Powodem anulowania 900 tys. już wydanych przepustek są źle wypełnione wnioski, błędy w numerach dowodów tożsamości i PIN-ach oraz inne błędne i nieprawdziwe dane. Za zgłaszanie fałszywych danych również może grozić grzywna. Kontrolować przepustki będzie policja i Gwardia Narodowa (Rosgwardia), a firmy taksówkarskie przy zamawianiu taksówki będą prosić klientów o kod i sprawdzać go w bazie danych merostwa.

System różnego rodzaju przepustek, mających służyć kontrolowaniu przestrzegania samoizolacji przez mieszkańców, wprowadziły już niektóre inne regiony Federacji Rosyjskiej: Tatarstan, Kraj Krasnojarski, obwody: saratowski i niżnienowogrodzki, tulski oraz briański, a także Kraj Krasnodarski.

Również od 15 kwietnia patrole policji drogowej i Rosgwardii na 160 wjazdach do Moskwy będą sprawdzać przepustki u kierowców i pasażerów aut o numerach rejestracyjnych spoza stolicy i obwodu moskiewskiego. Kontrole takie już się zaczęły. Policja drogowa uprzedziła, że kontrole mogą spowodować korki przy wjeździe do Moskwy.

Na Moskwę i obwód moskiewski przypada ponad 70 proc. zakażeń koronawirusem w Rosji. W niektórych częściach Federacji Rosyjskiej, na przykład w kilku regionach na Syberii władze zobowiązały przyjezdnych z Moskwy do odbywania 14-dniowej kwarantanny po przybyciu do regionu. (PAP)