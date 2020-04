Fanatyzm w natarciu. TVP i Karnowski bronią jaśnie pana Kaczyńskiego [WIDEO]

PiS co rusz udowadnia, że zakazy w czasie pandemii są dla plebsu, a nie dla jaśnie panów z tej partii. TVP i redakcja „Wpolityce” pospieszyły z groteskową obroną jarosława Kaczyńskiego, który swą limuzyną wjechał na zamknięty dla innych cmentarz.

W żaden sposób nie da się obronić tego, że dla jednego Kaczyńskiego otwarto cmentarz, by mógł odwiedzić groby swych bliskich. W czasie pandemii miliony Polaków nie mogą tego zrobić. Nie wolno im nawet uczestniczyć w pogrzebach.

Jeśli nie da się bronić, to wypadałby chociaż milczeć. To jednak nie dotyczy pisowskich mediów. „Wiadomości” TVP poświęciły aż 1/3 wydania na tłumaczenie dlaczego to jaśnie pan Kaczyński może uczcić swych zmarłych bliskich a miliony Polaków nie.

Najbardziej groteskową linie obrony zaprezentował jednak Michał Karnowski z „Wpolityce”. „..do mediów atakujących Kaczyńskiego: To wy nie macie bliskich? Nie macie ludzkich uczuć? – napisał Karnowski.

Karnowski, ludzie w mediach też mają bliskich. Ale w przeciwieństwie do jaśnie pana Kaczyńskiego nie mogą sobie w czasach zarazy wjechać limuzyną na cmentarz. Karnowski, ludzie w mediach mają uczucia i tez opłakują swych bliskich zmarłych. Ale nie uważają, że ich uczucia są ważniejsze niż wszystkich innych. Nie dają do zrozumienia, że plebs uczuć nie ma, że tylko posiadają je jaśnie panowie jak Kaczyński i dlatego trzeba dla nich specjalnie robić wyjątki.

Ten wpis przejdzie do historii, jako fanatyzm dziennikarski, jak można pisać do ludzi takie słowa? Czym różnią się zmarli innych ludzi, od zmarłych JK? I jakim prawem pisze pan o braku uczuć? No to jest niepojęte, albo to jakiś fejk. @michalkarnowski pic.twitter.com/dq0GH5DklV — prawicowo 💯 🇵🇱 (@prawicowo_pl) April 13, 2020