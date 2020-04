Na łamach „Super Expressu” Janusz Korwin-Mikke tłumaczył, jak obecne działania rządu w związku z pandemią koronawirusa, wpłyną na Polskę. Jeden z liderów Konfederacji wyjaśnił również na czym polega przewaga monarchii nad demokracją.

„Za dwa miesiące szpitale będą pełne umierających na różne choroby wywołane przez CoV-19. Umierających bez pomocy, bo połowa salowych, pielęgniarek i lekarzy będzie też chorować. Wszystkiego będzie brakowało” – stwierdził Janusz Korwin-Mikke.

Zdaniem polityka, gdyby zastosowano proponowane przez niego rozwiązania zamiast tzw. tarczy antykryzysowej, wówczas sytuacja wyglądałaby o wiele lepiej. Korwin-Mikke przekonywał, że „gdyby po prostu normalnie pracować i chodzić po ulicach – to ta fala przewaliłaby się dwa miesiące temu i dziś chorych byłoby znacznie mniej”.

„Rząd powie: ale jednak dzięki „Tarczy” w sumie umarło o tysiąc Polaków mniej; i to się liczy! A Korwin-Mikke odpowie: „Tak jest! Tylko wskutek zwiększonej biedy, umarło o 3000 Polaków więcej!” Bo te miliardy wydane na „Tarczę”, bo te biliony stracone przez całą gospodarkę wskutek narzuconego reżymu sanitarnego – oznaczają nie tylko biedę – ale i śmierć” – dodał.

Polityk przekonywał, że istotnym problemem Polski jest krótkowzroczność przy podejmowaniu decyzji. Jak podkreślał, zyskują ci, którzy oszczędzają, żeby inwestować, jednak „ogromna większość ludzi chce mieć dobrze już dziś”.

„To jest normalne. I to jest selekcja naturalna: te rodziny, które oszczędzają dziś, by inwestować (w tym: w naukę swoich dzieci!) wygrywają, stanowią przyszłe elity – a te, co wydają beztrosko dziś, wpadają do rynsztoka historii” – stwierdził.

„Tyle, że dziś mamy d***krację – i Głupia Większość zabiera pieniądze wszystkim – i chce wydawać od razu dziś. Oczywiście są i politycy, którzy przytakują Głupiej Większości, realizują Jej wolę – i na tym się nieźle obławiają” – dodał.

„Bo Większość to tyran wyjątkowo głupi: można go okradać do woli, a i tak się nie połapie. To dlatego politycy chcą d***kracji, a nie (broń Boże!) monarchii; bo król nie pozwoliłby się okradać!” – skwitował Janusz Korwin-Mikke.

Źródło: se.pl