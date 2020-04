Pogoda ułatwi nam kwarantannę? IMGW wydało alerty w całej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki (IMGW) Wodnej ostrzega przed przymrozkami. Wydano alerty dla całej Polski.

Przymrozki można tego poranka zaobserwować już w prawie całym kraju. IMGW wydał alerty prawie dla wszystkich regionów – wyjątkiem jest tylko północ województwa zachodniopomorskiego. Tam z kole zagrożenie stwarza silny wiatr.

Na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu na drogach należy zwracać szczególną uwagę ponieważ wystąpią oblodzenia jezdni.

Na południowym wschodzie Polski z kolei pojawi się śnieg. W górach spać może nawet do 8 cm białego puchu. W tych rejonach IMGW ostrzega również przed silnym wiatrem – może on w porywach osiągać 75 kilometrów na godzinę.

Dziś w nocy temperatura w kraju spadała nawet do -6 stopni przy gruncie. Ochłodzenie utrzyma się przez cały wtorek, a alerty obowiązują do godziny 8:00.

A co z resztą dnia? „Dziś będzie chłodno od 5°C na płn. wsch. do 10°C na płd. zach., w rejonach podgórskich Karpat ok 3°C. Odczucie chłodu wzmagać będzie dość silny wiatr. Zza chmur wyglądać powinno słońceSłońce za chmurąjedynie na płd. i płn. wsch. możliwe słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, w górach śniegu” – informuje na Twitterze IMGW.

Źródło: IMGW