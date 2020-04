Protest aborcjonistek. Zwolenniczki zabijania nienarodzonych zablokowały Rondo Dmowskiego [WIDEO]

Samochody z naklejonymi na szyby plakatami z logo Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz hasłami „Myślę, czuję, decyduję” jeździły we wtorek trąbiąc wokół ronda Dmowskiego w centrum stolicy. Tak wyglądał protest pod hasłem „Odrzuć projekt Godek #Piekłokobiet”.

Kilkadziesiąt samochodów osobowych z naklejonymi na szybę kartkami z logo Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz hasłami „Myślę, czuję, decyduję” jeździło wokół ronda Dmowskiego w samym centrum stolicy, kopciło i hałasowało. Pomiędzy autami byli również rowerzyści z plakatami strajku. Relacje z protestu zamieścił n.in. na profilu na Facebooku Ogólnopolskiego Strajku Kobiet jeden z liderów Partii Zielonych Marek Kossakowski.

Na materiale opublikowanym na portalu społecznościowym widać było także samochód policyjny i słychać informację mówiącą, że osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się na odpowiedzialność karną. Natomiast w relacji zamieszczonej na profilu „Oko Press” uczestniczki informują, że zostały zatrzymane przez policję i poproszone o wyjaśnienie celu podróży samochodem.

Do udziału z proteście zachęcał na Facebooku Ogólnopolski Strajk Kobiet. „Dołącz do nas! Zaprotestuj z nami przeciw polskiemu piekłu, przeciw piekłu kobiet, przeciw piekłu tych, którzy wolność kochają i rozumieją” – apelował. Wyjaśniał, że chodzi o „projekt zakazu aborcji i zakazu edukacji seksualnej”.

Z porządku obrad zaplanowanych na 15 i 16 kwietnia wynika, że Sejm miałby się zająć m.in. obywatelskim projektem, który zmierza do zaostrzenia prawa antyaborcyjnego. Chodzi o niedopuszczanie do aborcji ze względów eugenicznych. Np. nie zabijać dzieci z zespołem Downa, tak jak to jest powszechne na Zachodzie.

PAP/nczas