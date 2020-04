Rzecznik Praw Dziecka MASAKRUJE aborterkę Sylwię Spurek. „Nie ma pani prawa wypowiadać się o dzieciach”

– Pani tak sama, czy ktoś to wymyśla? – pyta Sylwię Spurek Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. RPD odpowiedział europasłance, według której zabijanie nienarodzonych dzieci jest lepsze niż zabieranie tych narodzonych na polowania.

„Zabieranie dzieci na polowania to nie tylko przemoc wobec zwierząt, ale i wobec dzieci… Stykanie się z zabijaniem i cierpieniem zwierząt źle wpływa na rozwój psychiki u najmłodszych” – napisała na Twitterze Sylwia Spurek. „Gdzie jest Rzecznik Praw Dziecka?” – zapytała.

Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, bynajmniej nie migał się od odpowiedzi. Urzędnik nie zostawił na dyskutującej o dzieciach aborterce suchej nitki.

„Popiera pani mordowanie dzieci nienarodzonych! Nie ma pani moralnego prawa do wypowiadania się o dzieciach! Wirus niszczy świat, ludzie umierają, tracą pracę, a pani reklamuje majonez wege i uważa, że kury cierpią, znosząc jaja. Pani tak sama, czy ktoś to wymyśla?” – odpowiedział zielono-tęczowej deputowanej do PE Pawlak.

Sylwia Spurek w Wielkanoc opowiada się za życiem. Oczywiście nie życiem dzieci

Jedna z naczelnych polskich popleczniczek aborcji miała czelność prosić swoich sympatyków, by w święta Wielkiejnocy opowiedzieli się „za życiem”.

Nie chodzi jej oczywiście o nienarodzone dzieci tylko o kurczaki. Wątki aborcyjne również pojawiają się w jej wpisie, ponieważ europosłanka nie odwodzi jedynie od jedzenia kurcząt – co jeszcze można logicznie wytłumaczyć – ale również od jedzenia jaj.

„WSZYSTKIEGO WEGAŃSKIEGO Z OKAZJI ŚWIĄT‼️🌾🌱 Tradycyjne potrawy Wielkanocne nadal, niestety, składają się z ogromnej ilości produktów odzwierzęcych. Jajka, szynka, ryby, majonez, śmietana… Wszystko to są produkty uboczne wykorzystywania, cierpienia i zabijania zwierząt. Wcale tak być nie musi” – pisze na Facebooku „Spurkini”.

„JAJKO, SYMBOL WIELKANOCY 🥚 Największymi ofiarami świąt Wielkanocnych są kury i kurczęta. Jajka, będące świątecznym symbolem życia, są w rzeczywistości elementem okrucieństwa przemysłu drobiarskiego” – pisze dalej deputowana do PE.