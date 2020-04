Siły marszałka Haftara atakują Trypolis. Świat zajęty koronawirusem

We wtorek 14 kwietnia pociski rakietowa zasypały stolicę Libii Trypolis. Doliczono się dziesiątek rakiet wystrzelonych przez siły marszałka Haftara. Jest to riposta za poniedziałkowy atak armii GNA.

Zaostrzenie konfliktu w Libii było tylko kwestią czasu. Rozmowy o zawieszeniu broni załamały się, a zarówno armia rządu jedności narodowej (GNA) jak i rebelianci Haftara zostali w ostatnim czasie dozbrojeni.

Libia to poligon starcia pomiędzy Turcją która zbroi GNA i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, które wspomagają Khalifa Haftara. Obecne starcia wydaje się prowokować uznawany przez OZN rząd GNA, mocno dozbrojony przez Ankarę, także w ochotników przerzuconych z Syrii.

Armia GNA przystąpiła do ofensywy i odbiła wcześniej dwa strategiczne miasta w zachodniej Libii. W poniedziałek wielkanocny siły pro-GNA zajęły w szybkiej akcji, w ciągu dwóch godzin dwa przybrzeżne miasta Sorman i Sabratha.

Leżą one, odpowiednio o 60 i 70 km na zachód od Trypolisu, w połowie drogi między stolicą a Ras Jedirem, na granicy z Tunezją. odpowiedzi siły Haftara zbombardowały Trypolis, co uznano to za „pomszczenie porażki”.

