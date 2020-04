Sześć wschodnich stanów USA opracuje wspólny plan uruchomienia gospodarki

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo zapowiedział w poniedziałek współpracę z gubernatorami stanów New Jersey, Connecticut, Pensylwania, Rhode Island i Delaware nad planem reaktywowania gospodarki i znoszenia ograniczeń sanitarnych. Stosowne działania już zostały rozpoczęte – dodał.

„Nikt wcześniej tego nie zrobił, będzie to krok naprzód wykonany w następstwie badań i konsultacji z ekspertami” – zaznaczył Cuomo w stolicy stanu, Albany, podczas telekonferencji gubernatorów.

Według Cuomo trwa już praca nad opracowaniem strategii w regionie i łagodzeniem restrykcji, wprowadzonych po wybuchu pandemii Covid-19.

Ograniczenia obejmują m.in. zamknięcie mniej istotnych dla życia społeczności firm, instytucji kulturalnych, itp. Nieczynne są szkoły i uniwersytety. Zalecono zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczek oraz nieopuszczanie domów bez pilnej potrzeby.

„Biorąc pod uwagę obawy i problemy związane ze zdrowiem publicznym oraz problemy i obawy związane z reaktywacją gospodarki, przedstawiciele władz stanowych studiują dane, studiują prace badawcze, studiują doświadczenie innych krajów oraz dają nam wytyczne i kryteria, by pójść naprzód” – powiedział gubernator.

Wzywał do mądrego działania, gotowości do współpracy i wzajemnego uczenia się od siebie.

Jak podkreślił „New York Times”, także gubernatorzy pozostałych stanów wywodzący się z Partii Demokratycznej podnosili znaczenie wspólnych wysiłków. Przestrzegali przed tym, by działania jednego stanu nie wyrządziły przypadkowo szkody innym i nie doprowadziły do ponownego wybuchu epidemii.

Gubernator New Jersey Philip D. Murphy, indagowany, czy zapowiedź współpracy między stanami uderza w prezydenta Donalda Trumpa, który utrzymuje, że decyzja o ponownym uruchomieniu biznesu należy do niego, nie odpowiedział wprost. Podejmowane decyzje uzależniał od faktów i opracowań naukowych. Jak dodał, ożywienie gospodarcze jest nierozerwalnie związane ze zdrowiem publicznym.

„Żeby nie było co do tego wątpliwości, to jest walka o nasze życie” – przekonywał.

„Możemy stworzyć system, który pozwoli ludziom wrócić do pracy” – ocenił z kolei gubernator Connecticut, Ned Lamont.

Natomiast zdaniem gubernatora Pensylwanii Toma Wolfa najpierw trzeba zapewnić ludziom bezpieczeństwo, a potem ponownie uruchomić gospodarkę.

„Tworzymy plan, który da naszym obywatelom przyszłość” – zapewnił.

W poniedziałkowym wideoszczycie uczestniczyli też gubernatorzy Delaware – John Carney oraz Rhode Island – Gina Raimondo. Zobowiązali się przyłączyć do utworzenia specjalnej grupy zadaniowej (task force) z udziałem reprezentantów sześciu stanów.

Wywodzący się także z Partii Demokratycznej gubernatorzy trzech stanów zachodniego wybrzeża USA – Kalifornii, Oregonu i Waszyngtonu – oznajmili w poniedziałek, że również osiągnęli porozumienie o współpracy w celu ponownego otwarcia gospodarek stanowych i zniesienia ograniczeń, w miarę ustępowania pandemii.

Gubernatorzy nie podali dokładnego harmonogramu zniesienia m.in. zaleceń pozostania w domu, mówiąc, że najpierw wymagałoby to zmniejszenia tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa.

