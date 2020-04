WHO okłamała cały świat. Organizacja już w grudniu wiedziała jak zaraźliwy jest koronawirus

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już w grudniu wiedziała, że koronawirus może przenosić się od zarażonych na zdrowych. Organizacja ze względów politycznych i dla swych chińskich patronów okłamała świat i dopuściła do śmierci już ponad 100 tysięcy osób.

Doktor Maria Van Kerkhove, przedstawicielka WHO oznajmiła, że już 31 grudnia organizacja wiedziała, iż koronawirus przenosi się z ludzi na ludzi.

– Od samego początku, od pierwszego powiadomienia, które otrzymaliśmy 31 grudnia, biorąc pod uwagę, że chodziło o zapalenia płuc – jestem specjalistą – więc natychmiast pomyślałem, biorąc pod uwagę, że to jest patogenem układu oddechowego, że oczywiście może zachodzić przenoszenie się z człowieka na człowieka – powiedziała podczas briefiengu prasowego WHO w poniedziałek.

Mimo jej ostrzeżeń organizacja całkowicie zlekceważyła zagrożenia i jeszcze przez kolejne tygodnie stycznia przekonywała, że wirus nie przenosi się z ludzi na ludzi. Wtedy już wiadomo było, że zarażonych jest mnóstwo chińskich pracowników służby zdrowia. Było jasne, że zarazili się id pacjentów, a nie na miejskim targu zwierząt, czy po zjedzeniu nietoperza.

Badanie przeprowadzone przez magazyn „Lancet” wykazało, że do 2 stycznia tylko 27 z 41 potwierdzonych laboratoryjnie pacjentów z koronawirusem miało powiązania z rynkiem Huanan, które uważano za źródło wybuchu epidemii.

Ale 12 stycznia WHO wydało oświadczenie, że: „Na podstawie wstępnych informacji z chińskiego zespołu śledczego, brak dowodów na znaczącą transmisję z człowieka na człowieka i na zakażenia wśród pracowników służby zdrowia. Na tym etapie nie ma infekcji wśród pracowników służby zdrowia i nie ma wyraźnych dowodów na przenoszenie z człowieka na człowieka”.

Potem podobne oświadczenia w tym w mediach społecznościowych wydawano aż do 22 stycznia. Wtedy Stany Zjednoczone poinformowały o jednoznacznych dowodach na to, że koronawirus może przenosić się z człowieka na człowieka.

WHO od dłuższego czasu uchodzi za organizację będącą pod całkowitym wpływem chińskiego komunistycznego reżimu. To Chińczycy doprowadzili m.in do wyboru etiopskiego komunisty Tedrosa Adhanoma na szefa organizacji i to on ukrywał przed światową opinią publiczną zasięg epidemii w Chinach i wychwalał komunistyczny reżim za walkę z chorobą. WHO tez bardzo długo wstrzymywała się z ogłoszeniem pandemii, czyli epidemii o zasięgi światowym.