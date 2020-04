Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rozpoczął prace nad potencjalnym lekiem na koronawirusa. Wrocławska uczelnia bada wpływu chlorochiny na leczenie pacjentów z COVID-19. Program badań finansuje Agencja Badań Medycznych.

Lek na koronawirusa może pojawić się już za kilka tygodni. Program badań będzie realizowany w kilku ośrodkach w Polsce – we Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu. Do testów włączonych będzie w sumie 400 osób. Pierwszy pacjent został już zakwalifikowany do badań we Wrocławiu.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich wydał oficjalny komunikat. Wyjaśniono w nim, że program badań wpływu chlorochiny na ciężkie powikłania płucne, które występują także po zakażeniu koronawirusem, to autorski projekt zespołu ekspertów z wrocławskiej placówki medycznej. Prace koordynują prof. Ewa Jankowska i prof. Brygida Knysz.

W programie udział weźmie 400 osób. Pierwszy pacjent został zakwalifikowany 9 kwietnia. Na wyniki trzeba będzie jednak poczekać kilka tygodni. „Uruchomienie tak dużego i ważnego badania w ciągu dwóch tygodni, przy uwzględnieniu obecnych braków na rynku, było wyjątkowo trudne” – przyznały w komunikacie koordynatorki.

Termometry z Szanghaju

Jak podkreślały, formalności procedowano w zawrotnym tempie. W podobny sposób zakupiono także sprzęt potrzebny do badań. Każdy z uczestników badań otrzyma bowiem urządzenia o odpowiednim standardzie, m.in. termometry sprowadzone z Szanghaju. Pacjenci dostaną do domów także ciśnieniomierze i urządzenia do pomiaru saturacji.

Wyniki pomiarów będą na bieżąco przesyłane do laboratoriów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i tam będą poddawane analizie. Co więcej, wybrani pacjenci będą leczeni chlorochiną. Środek ten od lat stosuje się w leczeniu malarii i chorób reumatycznych. W pierwszej kolejności propozycję uczestnictwa w badaniach dostaną pacjenci z grupy podwyższonego ryzyka – osoby starsze oraz cierpiące na choroby przewlekłe, w tym cukrzycę, choroby płuc i serca, nadciśnienie i choroby nerek.

– Mamy podstawy by sądzić, że lek ten może być skuteczny w zapobieganiu rozwojowi zapalenia płuc, powikłaniom oddechowym w tym konieczności leczenia w oddziałach intensywnej terapii u chorych zakażonych COVID-19 – podkreślał prof. Piotr Ponikowski, p. o. rektora wrocławskiego UM.

We Wrocławiu program będą koordynować lekarze zkaźnicy: prof. Krzysztof Simon, prof. Ewa Jankowska, prof. Brygida Knysz i prof. Leszek Szenborn.

Badania pokażą, czy chlorochina skutecznie minimalizuje lub eliminuje powikłania płucne. Jeśli efekty okażą się zadowalające, może to być ważny krok w stronę znalezienia leku na koronawirusa.

Źródło: Gazeta Wrocławska