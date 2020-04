Koronawirus w Polsce. Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Jest głos z kancelarii premiera w tej sprawie

Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Piotr Müller, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rzecznik prasowy rządu, w rozmowie z Grzegorzem Jankowskim w „Sygnałach dnia” radiowej Jedynki wypowiedział się na ten temat.

– Jeżeli to będzie możliwe, to chcielibyśmy do szkół wrócić w tym roku szkolnym, ale to jest zależne od sytuacji epidemicznej, więc takiej deklaracji dzisiaj wprost postawić nie można – mówił Piotr Müller w rozmowie z Grzegorzem Jankowskim.

MEN w związku z epidemią zarządził obowiązkowe nauczenie zdalne od 25 marca.

– Od 25 marca nauczyciele mają obowiązek realizowania podstawy programowej za pomocą nauczania na odległość – informował szef MEN. Tym samym zarządzenia rządu wynikające ze stanu epidemii w Polsce zostały w tym dniu formalnie wprowadzone.

Problemy z systemem pojawiły się jednak już pierwszego dnia. „Niektóre elektroniczne narzędzia, z których korzystają szkoły, nauczyciele, pracownicy szkół, uczniowie i rodzice, nie wytrzymują obciążenia spowodowanego wprowadzeniem obowiązku nauczania online” – informowała gazeta.pl w oparciu o wiadomości od swoich czytelników.

Źle funkcjonujące systemy to m.in. Vulcan czy dziennik Uonet+. Jako, że informacja pochodziła z portalu należącego do Agory – medium raczej nieprzychylnego rządowi – można by ją traktować z rezerwą. Informacje potwierdził jednak Jan Koziarski z Vulcan sp. z o.o.

– W naszym systemie lawinowo wzrosła np. ilość wiadomości wewnętrznych. Nasze serwery obsługują ich miliony. Mówimy o wzroście dziesięciokrotnym – mówił.

Nauczanie zdalne bywa również krytykowane za obniżanie szans tych uczniów, którzy przez nierówności społeczne mają gorszy dostęp do komputera i Internetu niż ich rówieśnicy. Często podnoszony jest też zarzut wobec nauczycieli, że nie radzą sobie z prowadzeniem zajęć zdalnie.

Źródło: 300polityka, gazeta.pl