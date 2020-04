Lewicowa czarna lista „manipulantów” wolnością słowa

W czasach koronawirusa media różnych krajów kłamią jak najęte i uprawiają politykę swoich władz. Kiedy „Reporterzy bez granic” poszli się poskarżyć w ONZ, wydawało się, że warto ich wesprzeć. Lista potępionych krajów wskazuje na to, że chociaż widzą źdźbło w oku brata, to u siebie nawet belki nie zobaczą…

Założona w 1985 roku organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) poinformowała 15 kwietnia, że złożyła skargę do Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby jej organy mogły „formalnie napomnieć państwa, które naruszając prawo do informacji podczas epidemii koronawirusa i zagrażają w ten sposób zdrowiu obywateli”.

Można by gratulować odwagi, gdyby nie to, że na owej liście znalazł się stały zestaw „chłopców do bicia”. Zarzuty „cenzury państwowej, umyślnej dezinformacji i ograniczania prawa do wiarygodnych informacji” zauważono w rożnym stopniu w 38 krajach świata.

Pojawienie się na tej liście Chin, Zimbabwe, Jordanii, Tadżykistanu, czy Kambodży może nie dziwić. Węgry, USA, czy Brazylia już tak.

„W Brazylii, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, prezydent brutalnie atakuje dziennikarzy” – twierdzą RSF. „Na Węgrzech ustawa orwellowska narzuciła państwo policyjne w dziedzinie informacji”. Taką Koreę Północną skrytykowano zaś np. tylko za… „brak transparentności”.

Reporterów bez Granic wspiera m.in. fundacja Sorosa, więc raczej niespodzianek nie ma, a jest za to jeszcze jeden przykład wykorzystywania międzynarodowych organizacji pozarządowych jako ideologicznego lobby nacisku na państwa narodowe. Pomieszanie prawdy i ideologii czyni taką działalność jeszcze groźniejszą.

Szefem RSF jest obecnie lewicowy dziennikarz, powiązany przez wiele lat z „Liberation” Pierre Haski, wielki przeciwnik „populizmu”. Swego czasu pisał o „odchyleniu nacjonalistycznym Polski, jako zagrożeniu dla Europy”.

Violer le droit à l'information, c’est mettre en danger la santé, et même la vie, des êtres humains. Nous avons déposé plainte auprès des Rapporteurs spéciaux de l'@ONU_fr pour qu'ils lancent une procédure d'"appel urgent" aux Etats concernés. https://t.co/EC6RIgSxNB #coronavirus pic.twitter.com/9QHPAYrEo5 — Christophe Deloire (@cdeloire) April 15, 2020

Źródło: RSF.org