Jest odpowiedź na zarzuty o bierność Unii Europejskiej! Na Twitterze szefowa Komisji Europejskiej pochwaliła się, że oto do produkcji trafiło „już” 150 sztuk respiratorów opłaconych z unijnego budżetu. Doprawdy nie wiadomo, jak państwa narodowe poradziłyby sobie z koronawirusem bez wspólnoty…

– Wsparcie ze strony samej UE i krajów UE ma kluczowe znaczenie dla stawienia czoła pandemii. Nasza europejska solidarność może ratować życie. Szpitale najbardziej potrzebują respiratorów – stwierdziła Urszula von der Leyen.

Szefowa KE przyznała, że państwa narodowe mają swój wkład w ratowanie sytuacji.

– Jestem wdzięczna Danii, która wyśle do Włoch respiratory i mobilny szpital polowy – mówiła. Nie wspomniała jednak m.in. o polskich lekarzach, którzy także pojechali do Włoch. Pomocy Italii udzieliła również Rosja.

Von der Leyen podkreślała duńską pomoc dla Włoch, ponieważ została zadeklarowana „zaledwie kilka dni po tym, jak zespół lekarzy i pielęgniarek z Rumunii i Norwegii został oddelegowany do Włoch za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności”.

– Dalsze wsparcie będzie pochodzić z Unii Europejskiej. Tworzymy strategiczne zapasy respiratorów w celu przesyłania ich do krajów, które ich najbardziej potrzebują. Rumunia zaproponowała, żeby zostać pierwszym państwem przechowującym unijne zapasy sprzętu. 150 pierwszych respiratorów, sfinansowanych z unijnego budżetu, jest już w produkcji i zostanie wysłanych niezwłocznie do krajów najbardziej potrzebujących – oświadczyła z dumą.

– Poprzez wspólne zamówienie razem kupujemy respiratory, a także wyposażenie ochronne, takie jak maski. W czaie tego bezprecedensowego kryzysu razem jesteśmy silniejsi w Unii Europejskiej – takie oto slogany wygłosiła szefowa KE.

Internauci kpią

Internauci nie umieli powstrzymać się od kpin na wiadomość o 150 respiratorach, które trafiły do produkcji ponad miesiąc po wybuchu epidemii w Europie.

„Przepraszam, jakich lekarzy, jeżeli KE nie dysponuje takowymi? A liczba sprzętu oszałamiająca. 150 sztuk na całą UE. Brawo. Jeszcze 5 lat i może przynajmniej te 5 tysięcy dostarczycie. Myślę, że temat koronawirusa macie odfajkowany. Czas wracać do priorytetów typu dyktatura w PL” – napisał jeden z internautów.

„>>Jest już w produkcji!<< JUŻ! Zaledwie parę minut po wybuchu epidemii! A nie, sorry...” – czytamy.

„150? To potęgą EU?150 sztuk? Serio??…ale teraz na poważnie….150? To wychodzi ungefähr, pi razy drzwi 5,3respirator-„en” na kraj w EU !brawo” – skwitował użytkownik Twittera.

„To moje marzenie, zeby Polska i inne kraje opuscily ta neomarksistowska organizacje” – czytamy.

„Przypominam UE to 530 mln obywateli. A o koronie było wiadomo od stycznia xDDD 150” – napisał internauta.

„To Unia ma swoich lekarzy? Myslałem że to np Polska ma lekarzy których wysłała do Włoch… Aż 150 respiratorów już w produkcji… jak państwa narodowe same ogarneły temat… niezwłocznie wyslecie jak nie będą już potrzebne…” – czytamy.

„A skad UE ma lekarzy i sprzet? To chyba panstwa decyduja i sam lekarz a nie UE. No chyba, ze juz nastaly oficjalne czasy dyktatury. Czy juz mam skandowac: sieg heil Altiero Spinelli?” – dodał internauta.

#UniaEuropejska pomaga krajom członkowskim wysyłając lekarzy i sprzęt medyczny: 150 pierwszych respiratorów, opłaconych z #budżetUE, jest już w produkcji i zostanie wysłanych niezwłocznie do krajów najbardziej potrzebujących#EUSolidarity 🇪🇺 pic.twitter.com/glAjfUU2Iy — Komisja Europejska (@EUinPL) April 14, 2020

Źródło: Twitter