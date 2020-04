Stracił pracę za cytaty z Biblii i krytykę LGBT. Pan Tomasz kontra Ikea

Tomasz K., były pracownik Ikei pozwał szwedzką spółkę. To on został wyrzucony z pracy za cytaty z Biblii, które rozwścieczyły środowisko LGBT.

Szwedzka sieć Ikea wyrzuciła z pracy Tomasza K. Powodem była krytyka środowisk LGBT przy użyciu cytatów ze Starego Testamentu.

Szwedzi aktywnie włączyli się w obchody Miesiąca Dumy LGBT. Oprócz różnych form promocji środowiska lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów Ikea zachęcała swoich pracowników do czynnego udziału w imprezie.

Jednak nie wszystkim pracownikom takie działania kierownictwa się spodobały. Pan Tomasz, z krakowskiego oddziału Ikei, skrytykował wpis szefostwa, popierając swoje stanowisko cytatami ze Starego Testamentu.

Były to: „Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich” oraz „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich”.

Szwedzi odebrali to za naruszenie godności osób LGBT. Dodatkowo na zachowanie pana Tomasza miały wpływać skargi innych pracowników.

Dlatego został zwolniony. Jednak za pracownikiem wstawił się Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, zarzucając Ikei nierzetelny opis sprawy i próbę cenzurowania Pisma Świętego.

Natomiast do sądu wpłynął pozew przeciwko Ikei. Proces miał ruszyć już 8 kwietnia, ale z powodu epidemii koronawirusa rozprawa została przesunięta.

Źródło: Gazeta Krakowska