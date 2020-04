Te „Wiadomości” TVP przejdą do historii. Tak głupio jeszcze nie było [WIDEO]

„Wiadomości” na TVP i portal tvp.info bronią Jarosława Kaczyńskiego, który łamiąc obostrzenia postawił się ponad prawem.

„Wiadomości” na TVP z 13. kwietnia przejdą do historii. Tak topornej propagandy Polacy ostatni raz mogli uświadczyć, gdy w naszym kraju panował ustrój totalitarny.

Przypomnijmy, że pomimo zakazu odwiedzin zmarłych na cmentarzach, Jarosław Kaczyński jak gdyby nigdy nic, wjechał 10. kwietnia limuzyną na teren Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości towarzyszyli oczywiście ochroniarze.

Niesprawujący żadnej funkcji w rządzie Kaczyński miał pełnić wtedy obowiązki państwowe. To była ponoć oficjalna wizyta na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej. Tylko, że Kaczyński odwiedził grób matki, która w Katastrofie nie zginęła. Zapewne wielu z nas chciałoby w tym czasie odwiedzić groby bliskich, ale no cóż…

„Media liberalne, w tym TVN, nawet w czasie Świąt Wielkiej Nocy nie zrezygnowały z ataków na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego” – przeczytamy na tvp.info. Halo Pereira, nie tylko TVN i media „liberalne”. Jeszcze my!

Tylko przytoczone zdanie powinno być raczej zmienione na: „Jarosław Kaczyński nawet w czasie Świąt Wielkiej Nocy nie zrezygnował z pogardy wobec zwykłych Polaków i stawiania się ponad prawem”.

„Jarosław Kaczyński odwiedza groby ofiar katastrofy co roku” – czytamy dalej na tvp.info. No i świetnie. Złoty człowiek. Tylko w poprzednich latach nie było epidemii koronawirusa. Przypomnijmy też, że Jadwiga Kaczyńska nie zginęła w katastrofie rządowego Tupolewa.

„Nie wszystkie cmentarze były zamknięte z powodu epidemii” – dalej przeczytamy na portalu tvp.info. No, ale Kaczyński postanowił odwiedzić akurat ten zamknięty, praaawda?

„Koszty prezes PiS pokrył z własnej kieszeni, podobnie sam zapłacił za wieńce, nie wykorzystując partyjnych funduszy, o czym świadczy rachunek na niego wystawiony” – zachwycają się w TVP. Następnym razem jak będą pisali o jakimś włamie to pewnie napiszą: „Złodziej co prawda wszedł do mieszkania wbrew woli właścicieli, ale za to sam zapłacił za łom!”.

Podsumowując przesłanie tekstu na tvp.info i wydania „Wiadomości” z 13. kwietnia jest takie: Niepełniący żadnych funkcji w rządzie prezes PiS pełnił na cmentarzu obowiązki państwowe. Dlatego mógł zignorować obostrzenia, co dla zwykłego obywatela skończyłoby się karą pieniężną. Pan prezes jest tak wspaniałomyślny, że kwiaty na grób matki kupił za własne pieniądze, a nie za partyjne. No, a tak w ogóle to w czasie Wielkiejnocy pana prezesa atakować nie wolno i już!

#Wiadomości | Jarosław Kaczyński złożył hołd wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej, ze wszystkich opcji politycznych, pochowanych w Warszawie i okolicach. Stacja TVN błędnie zasugerowała, że odwiedził on jedynie grób swojej matki. c.d.⬇️ pic.twitter.com/ZvpQSkI57U — WiadomościTVP (@WiadomosciTVP) April 13, 2020