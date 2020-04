Wojciech Cejrowski wzywa do obywatelskiego nieposłuszeństwa [WIDEO]

Wojciech Cejrowski nie zostawia suchej nitki na wprowadzanych przez PiS kuriozalnym obostrzeniom. Dziennikarz uważa, że Polacy powinni zacząć się buntować.

Rząd PiS wprowadził tymczasowy zakaz wstępu do lasów. Powodem ma być rzekoma walka z epidemią koronawirusa.

Oprócz parków zamknięte zostały również parki narodowe. Takie obostrzenia nie spodobały się Polakom, którym rząd nie potrafił w klarowny sposób wyjaśnić sensu tego zakazu.

Swojego oburzenia nie kryje również znany podróżnik Wojciech Cejrowski. W swoim najnowszym „Radiowym Przeglądzie Prasy” dziennikarz stwierdził, że Polacy powinni zacząć się buntować przeciwko takim działaniom.

– Obywatele powinni buntować się przeciwko takim przepisom. (…) Obywatele nie powinni ulegać władzy, w momencie kiedy są złe przepisy – przekonuje Cejrowski.

– Ludzie powinni masowo wychodzić na dwór, żeby odporność swoją wzmacniać! Powinni uprawiać swoje codziennie sporty, powinni się na słońce wystawiać, które witaminę D generuje w skórze i wzmacnia naszą odporność – kontynuuje dziennikarz.

– Co do przepisów leśnych – mam proste pytanie, jako właściciel kilku kawałków lasów prywatnych w Polsce, to ja nie mogę sobie iść do mojego prywatnego lasu?! Nie mogę robić w samotności przecinki, do której jestem zobowiązany?! Nie mogę do własnego majątku wejść? Nie mogę zaprosić rodziny do prywatnego lasu teraz?! To jest granda i powinniśmy się buntować! – mówi oburzony podróżnik.

– Władza, w tym przypadku policja, ma tylko tyle siły ile my jej damy. Gdyby ludzie masowo zaczęli łamać pewne przepisy, to ani pan premier, ani liczba policjantów nie wystarczy na taki sprzeciw. To jest przepis absurdalny, niezdrowy i w związku z tym należy dać opór władzy! – podsumowuje Cejrowski.

